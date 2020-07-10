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10 июля 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 10 июля 2020 № 474 "Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 10 июля 2020 г.
Опубликован 10 июля 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, с учетом протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, от 09 июля 2020 года № АА-52/пртк Правительство Калининградской области постановляет:

1. Возобновить с 10 июля 2020 года:

1) деятельность библиотечных организаций (в части работы читальных залов);

2) деятельность физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, спортивных клубов, секций (в части индивидуальных и групповых спортивных тренировок (занятий) в плавательных бассейнах);

3) деятельность бань и душевых, деятельность саун (в части использования бассейнов и купелей);

4) государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников не более 30 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.

2. Обязать:

1) юридических лиц, деятельность которых возобновляется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, выполнять рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в библиотеках MP 3.1/2.1 0195-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 июня 2020 года;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, выполнять рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.1.0184-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 года; рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020 года;

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления, выполнять рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.1.0181-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 мая 2020 года.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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