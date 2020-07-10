Указ главы Республики Крым от 10 июля 2020 года № 220-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. С 10 июля 2020 года и до особого распоряжения администрациям муниципальных образований Республики Крым: Джанкойского района Республики Крым, города Джанкоя Республики Крым, Нижнегорского района Республики Крым, города Армянска Республики Крым, Красноперекопского района Республики Крым, города Красноперекопска Республики Крым совместно с государственными бюджетными учреждениями Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе комплексный)", территориально относящимся к указанным муниципальным образованиям Республики Крым, обеспечить подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, автотранспортными средствами, закрепленными на праве оперативного управления за администрациями соответствующих муниципальных образований Республики Крым и указанными учреждениями Республики Крым до города Феодосия.";

дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:

"14-2. Министерству здравоохранения Республики Крым в срок до 10 августа 2020 года подготовить помещения, обеспечить ремонт имеющегося и приобретение нового оборудования для проведения процедуры гемодиализа на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Джанкойская центральная районная больница";

в пункте 19:

слова "До 1 августа" заменить словами "До 15 сентября";

в пункте 20:

слова "До 1 августа" заменить словами "До 15 сентября".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







