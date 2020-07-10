Надежнее всего здоровье защищает чистота

Пандемия COVID-19 оказала влияние на многие стороны нашей жизни - изменила привычки, задала новые стандарты поведения. Об этом "РГ" рассказал генеральный менеджер подразделения Laundry & Home Care компании Henkel в России Томаш Дуффек.

Г-н Дуффек, как, по вашим наблюдениям, пандемия коронавируса нового типа повлияла на поведение потребителей?

Томаш Дуффек: Мы все научились жить в новой реальности, люди стали больше времени и внимания уделять домашним делам и новым привычкам. Например, недавнее исследование компании Nielsen показало, что почти 40 процентов россиян во время пандемии стали чаще делать уборку дома. Поддержание чистоты в доме и личная гигиена стали главным решением в борьбе с коронавирусом.

Безусловно, за время самоизоляции большинство покупателей перешли в онлайн, некоторые даже впервые. Мы видим, что в онлайне люди предпочитают делать масштабные покупки: либо берут большие упаковки, либо покупают сразу по несколько пачек средств бытовой химии. При этом те бренды, которые являются №1 по продажам офлайн, здесь занимают вторые и третьи позиции. И наоборот. Например, средства для посудомоечных машин пользуются наибольшей популярностью в онлайне.

Потребители по-прежнему доверяют брендам. Несмотря на то, что интерес к промо-акциям и скидкам сохраняется, люди выбирают качественные и знакомые товары.

Как нынешняя ситуация отразилась на сегменте "Чистящие и моющие средства" компании? Выросли ли продажи, если да, то каких именно средств?

Томаш Дуффек: На фоне распространения коронавируса спрос на чистящие и моющие средства очень вырос. Большой популярностью пользуются, как я уже сказал, средства для посудомоечных машин, так как люди много времени проводят дома и готовят, а также инновационные формы стиральных средств - гели и капсулы. Эти категории продемонстрировали двузначный рост.

Бум покупательского спроса на чистящие и моющие средства пришелся на первые месяцы режима самоизоляции - март и апрель. Потребители буквально скупали все, что может быть полезно в быту: стиральные порошки, средства для мытья посуды и посудомоечных машин, бытовую химию для дома. В мае спрос немного снизился, и сейчас он стабилизируется.

Фото: предоставлено пресс службой Henkel

В этот период многие потребители перешли на покупки онлайн. Какова динамика этих продаж?

Томаш Дуффек: За прошедшие пару месяцев дистанционная торговля сделала резкий скачок: в марте-апреле объемы онлайн-рынка выросли в 3 раза. К таким показателям мы должны были прийти только к 2024-2025 году, но это произошло за 2-3 недели. К таким масштабам многие не были готовы. Крупные ритейлеры, маркетплейсы, производители срочно перестраивали свои мощности под растущий спрос.

Мы следили за ситуацией в Китае, Италии, других странах Европы, где пандемия началась еще в начале года, и старались подготовиться к переменам заранее. Сделали ставку на самые востребованные категории и продукты в онлайне, организовали запас товаров на всех этапах поставок и скоординировали процесс планирования продаж с ритейлерами. Мы сотрудничаем и с крупными онлайн-площадками и маркетплейсами, и, конечно, с нашими ключевыми офлайн-ритейлерами, которые в связи с пандемией начали активно осваивать интернет-продажи. Сегодня доля онлайн-продаж в наших категориях не так велика, но рост очень стремительный. Ведь многие новые покупатели, которые раньше не пользовались онлайн-шопингом, получив положительный опыт, останутся постоянными покупателями.

Запустили ли вы какие-то новые продукты в период пандемии?

Томаш Дуффек: Мы увеличили производство товаров всех категорий практически вдвое, уделив особенное внимание средствам с антибактериальным эффектом. Повышенным спросом пользовались большие упаковки, и мы выпустили гель для стирки "Ласка" объемом 4 литра.

Российские потребители по-прежнему ценят средства с интенсивными ароматами. Этой весной мы запустили гель для стирки "Ласка Арома-уход 3 в 1" и новый кондиционер для белья Vernel Fresh Control с нейтрализацией неприятных запахов и инновационными аромакапсулами.

Наравне с функциональностью продукта растет интерес к его экологичности. Этот тренд особенно заметен среди молодых потребителей. Мы уделяем большое внимание этому направлению: меняем состав, работаем с упаковкой и ее дизайном, внедряем переработанные материалы. До конца 2020 года мы планируем выпустить линейку экологичных продуктов с перерабатываемой упаковкой, причем часть сырья собирается в России.

Фото: предоставлено пресс службой Henkel

Как в этот период был организован производственный процесс?

Томаш Дуффек: Наши заводы продолжили работу в полном объеме, как системообразующие предприятия, обеспечивая регулярные поставки продуктов и плановые запуски новинок. Большую роль здесь сыграла командная работа, какой я не видел никогда прежде. В марте, когда в России началась масштабная эпидемия, наши заводы и сотрудники отдела закупок работали на максимуме своих возможностей, чтобы потребители могли всегда найти любимые продукты на полках магазинов. Никто не планировал и не ожидал, что спрос в марте-апреле будет таким высоким. Но мы справились очень хорошо.

Мы сосредоточили максимум усилий на обеспечении безопасной работы сотрудников на производствах: развели смены, снизив контакты между ними, ввели дополнительные требования по гигиене и дезинфекции на рабочих местах, обеспечили работников индивидуальными средствами защиты. Многие наши сотрудники также работали и в дистанционном формате и отмечали высокую эффективность этой работы. За эти месяцы цифровые технологии для нас стали неотъемлемой частью жизни. Несмотря на боязнь перемен, мы быстро адаптировались к новой реальности, и будем применять эти знания и опыт в дальнейшей работе. И в новых обстоятельствах мы продолжаем поддерживать интенсивный темп работы, чтобы после пандемии успешно вернуться в строй, не растеряв конкурентных качеств.

Пока пандемия не закончилась, возросшие потребности в дезинфекции жилищ, офисных помещений и т.п., а также в средствах для индивидуального применения сохраняются. Можете ли вы дать советы по правильному использованию чистящих и моющих средств?

Томаш Дуффек: Большую роль в поддержании чистоты в доме играют бытовые привычки. Уборка должна быть регулярной, в периоды сезонных вирусных инфекций мы рекомендуем уделять особое внимание влажной уборке. Обращайте внимание на зоны, которые особенно нуждаются в постоянной гигиене поверхностей: кухня и ванная комната. Тщательно мойте сантехнику, особенно краны, ведь часто мы открываем их немытыми руками. Мы также рекомендуем использовать средства для стирки и посудомоечных машин согласно инструкциям в самых больших дозировках и, по возможности, при повышенных температурах - от 60 градусов и выше.

Недавно мы запустили кампанию "Максимальная чистота для защиты дома", для которой создали специальную маркировку на упаковке продуктов, чтобы потребители могли легко ориентироваться при выборе необходимого чистящего средства.