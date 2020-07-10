Постановление губернатора Пензенской области от 9 июля 2020 года № 131 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 08.07.2020 № 58-00-05/5-5593-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 12.07.2020 включительно" заменить словами "по 26.07.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце первом подпункта 3.5 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно", после слов "за исключением лиц," дополнить словами "проходящих плановую госпитализацию по профилю "Медицинская реабилитация" и лиц,";

1.1.3. в абзаце втором подпункта 3.5 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно";

1.1.4. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно";

1.1.5. в подпункте 3.7 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно";

1.1.6. в подпункте 3.8 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно";

1.1.7. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 12.07.2020 включительно" заменить словами "по 26.07.2020 включительно";

1.1.8. в абзаце первом подпункта 3.11 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно";

1.1.9. подпункты 3.12.4 и 3.12.5 признать утратившими силу;

1.1.10. в подпункте 3.13 слова "по 12.07.2020 включительно" заменить словами "по 26.07.2020 включительно".

1.2. Пункты 4, 5, 6, 7, 8 признать утратившими силу.

1.3. В подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 12.07.2020 включительно" заменить словами "по 26.07.2020 включительно".

1.4. В пункте 21 слова "по 12.07.2020 включительно" заменить словами "по 26.07.2020 включительно".

1.5. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Установить, что граждане Российской Федерации, посетившие территории иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и въезжающие на территорию Пензенской области, обязаны:

26.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8(8412) 42-09-47.

26.2. Пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразно-цепной реакции в течение трех дней после прибытия в Пензенскую область.

26.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.".

1.6. В пункте 27 после слов "с 01.07.2020 по 12.07.2020 включительно" дополнить словами ", с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно".

1.7. Дополнить пунктами 28 и 29 следующего содержания:

"28. Установить, что въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразно-цепной реакции, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства.

29. Установить, что иностранные граждане, въезжающие на территорию Пензенской области из иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны:

29.1. Сообщать о своем прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8(8412) 42-09-47.

29.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.".

1.8. Пункты 28, 29 считать пунктами 30, 31 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







