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Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло"

Новости
    10.07.2020, 14:09
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Время и Стекло Фото: youtube.com/ Время и Стекло
Фото: youtube.com/ Время и Стекло

На YouTube-канале проекта с пророческим названием "Время и Стекло" опубликован видеоклип на прощальный трек коллектива Last Dance.

Фото: youtube.com
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При этом немаловажно, что глубинными безднами юмористической поэзии произведения, с рифмами вроде "умерли-бумерли", можно параллельно насладиться при помощи субтитров.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы - из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!" - предупреждает-анонсирует подпись к ролику.

В комментариях пользователей - благодарности за доставленные им годы счастья и радости.

Напомним: "Время и Стекло" объявили о закрытии проекта в начале марта.

Группа была создана в декабре 2010 года в Киеве Алексеем "Позитивом" Завгородним и Надей "Додо" Дорофеевой. Продюсер и один из авторов песен дуэта - Алексей "Потап" Потапенко. Одноименный дебютный альбом группы вышел в 2014-м. Второй - в 2019-м. Лауреаты полутора десятков российских и украинских профильных наград.

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