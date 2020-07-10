Новости

Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 23:03
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 22:58
Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами" 22:50
Nissan Ariya: опубликован новый тизер электрокроссовера 22:40
Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть 21:42
За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ 21:28
Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков 21:16
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится 21:15
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 21:02
Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован 20:39
Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 20:29
Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 22:58
Рубрика: В мире

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов

Текст: Максим Макарычев
В пятницу оппозиционно настроенные канадские политики огласили подробности дела, по которому премьер-министру Канады Джастину Трюдо грозит уголовное преследование.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутаты-консерваторы Пьер Пулиевр и Майкл Барретт заявили, что речь идет о недавно расторгнутом договоре правительства с благотворительной организацией WE Charity после того, как выяснилось, что двум членам семьи Джастина Трюдо заплатили за выступления в организации. Поилевр сказал, что Трюдо "действовал как диктатор и платил своим друзьям", отмечает канадское издание Global News.

WE Charity была выбрана федеральным правительством для управления программой в 900 миллионов долларов, предназначенной для студентов и недавних выпускников, которые добровольно участвуют этим летом в программе "Грант Канадских студенческих услуг" в рамках усилий по борьбе с пандемии коронавируса. Федеральные должностные лица заявили, что грант на оплату студенческих услуг предусматривает выплату студентам 1000 долларов США на покрытие расходов на их школьное обучение за каждые 100 часов работы волонтерами. Соглашение вызвало большой общественный резонанс, после того как стало известно о связях матери премьер-министра, его жены и брата с организацией WE.

В провинции Альберта выросло число сторонников отделения от Канады

Правительство и WE Charity отменили сделку 3 июля, в тот же день, когда федеральная служба по этике объявила, что будет расследовать то, нарушил ли премьер-министр правила конфликта интересов в этом вопросе. По данным Guardian, благотворительная организация WE Charity, получившая многомиллионный государственный контракт, выплатила матери и брату премьера сотни тысяч долларов. Пьер Пулиевр и Майкл Барретт заявили: они считают, что выплата этих "гонораров" членам семьи Джастина Трюдо поднимает проблему до потенциально криминального уровня и представляет "достаточные основания для расследования дела полицией".

Между тем в организация WE Charity подтвердила, что матери премьер-министра, Маргарет Трюдо, заплатили в общей сложности 312 000 долларов за выступление на 28 мероприятиях WE в период с 2016 по 2020 годы. Его брату, Александру Трюдо заплатили 40 000 долларов за восемь мероприятий в 2017-2018 учебный год. В состав организации WE входят одноименная благотворительная организация и коммерческое подразделение ME to WE. При этом ME to WE Social Enterprises является корпоративным спонсором благотворительных мероприятий WE Day и покрывает расходы на участие в них докладчиков.

В Канаде приняли необычную школьную программу

Премьер-министр, который сам принимал участие в мероприятиях WE Day, "никогда" не получал "за какие-либо речи или другие вопросы", отметили в организации. Его жена, Софи Грегуар Трюдо, в настоящее время ведет аудио- и видеопередачи на WE о благотворительной деятельности. В WE Charity заявили, что супруга не получает денежную компенсацию за подкаст, и только однажды ей было выплачено 1400 долларов в качестве гонорара за участие в мероприятии организации в 2012 году.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой