Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов

В пятницу оппозиционно настроенные канадские политики огласили подробности дела, по которому премьер-министру Канады Джастину Трюдо грозит уголовное преследование.

Депутаты-консерваторы Пьер Пулиевр и Майкл Барретт заявили, что речь идет о недавно расторгнутом договоре правительства с благотворительной организацией WE Charity после того, как выяснилось, что двум членам семьи Джастина Трюдо заплатили за выступления в организации. Поилевр сказал, что Трюдо "действовал как диктатор и платил своим друзьям", отмечает канадское издание Global News.

WE Charity была выбрана федеральным правительством для управления программой в 900 миллионов долларов, предназначенной для студентов и недавних выпускников, которые добровольно участвуют этим летом в программе "Грант Канадских студенческих услуг" в рамках усилий по борьбе с пандемии коронавируса. Федеральные должностные лица заявили, что грант на оплату студенческих услуг предусматривает выплату студентам 1000 долларов США на покрытие расходов на их школьное обучение за каждые 100 часов работы волонтерами. Соглашение вызвало большой общественный резонанс, после того как стало известно о связях матери премьер-министра, его жены и брата с организацией WE.

Правительство и WE Charity отменили сделку 3 июля, в тот же день, когда федеральная служба по этике объявила, что будет расследовать то, нарушил ли премьер-министр правила конфликта интересов в этом вопросе. По данным Guardian, благотворительная организация WE Charity, получившая многомиллионный государственный контракт, выплатила матери и брату премьера сотни тысяч долларов. Пьер Пулиевр и Майкл Барретт заявили: они считают, что выплата этих "гонораров" членам семьи Джастина Трюдо поднимает проблему до потенциально криминального уровня и представляет "достаточные основания для расследования дела полицией".

Между тем в организация WE Charity подтвердила, что матери премьер-министра, Маргарет Трюдо, заплатили в общей сложности 312 000 долларов за выступление на 28 мероприятиях WE в период с 2016 по 2020 годы. Его брату, Александру Трюдо заплатили 40 000 долларов за восемь мероприятий в 2017-2018 учебный год. В состав организации WE входят одноименная благотворительная организация и коммерческое подразделение ME to WE. При этом ME to WE Social Enterprises является корпоративным спонсором благотворительных мероприятий WE Day и покрывает расходы на участие в них докладчиков.

Премьер-министр, который сам принимал участие в мероприятиях WE Day, "никогда" не получал "за какие-либо речи или другие вопросы", отметили в организации. Его жена, Софи Грегуар Трюдо, в настоящее время ведет аудио- и видеопередачи на WE о благотворительной деятельности. В WE Charity заявили, что супруга не получает денежную компенсацию за подкаст, и только однажды ей было выплачено 1400 долларов в качестве гонорара за участие в мероприятии организации в 2012 году.