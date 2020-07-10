Указ губернатора Псковской области от 9 июля 2020 года № 126-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 09 июля 2020 г. № 1263, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 02 июля 2020 г. № 1219" дополнить словами ", от 09 июля 2020 г. № 1263";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 28 июля 2020 г.";

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) в подпункте "а":

в абзаце первом слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.", слово "выставочных," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и согласованные с Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;";

б) в подпункте "б" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

в) в подпункте "в" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

г) в подпункте "г" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

д) в подпункте "ж" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

е) подпункт "з" признать утратившим силу;

ж) в подпункте "и" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

4) в подпункте 3 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

б) подпункт "г" признать утратившим силу;

в) подпункт "ж" признать утратившим силу;

г) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий туроператорами, турагентами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками. Указанное ограничение не распространяется на проведение:

на улице индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с соблюдением дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - с обязательным ношением одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;

в помещении индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 10 июня 2020 г.;";

5) в подпункте 4 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

б) подпункт "д.1" изложить в следующей редакции:

"д.1) при совершении прогулок в период по 28 июля 2020 г.:

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров до других граждан, находящихся на улице, а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - носить одноразовые маски, или многоразовые маски, или респираторы;

не посещать детские игровые площадки;";

в) в абзаце первом подпункта "е" слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

6) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;

7) подпункт 5.1 пункта 2 признать утратившим силу;

8) подпункт 5.2 пункта 2 признать утратившим силу;

9) в подпункте 6 пункта 2:

а) подпункт "а" признать утратившим силу;

б) подпункт "г" признать утратившим силу;

10) в подпункте 6.3 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

11) в подпункте 7 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

б) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) обеспечить ограничение доступа граждан к объектам общественного питания, кинозалам, детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, зонам отдыха, расположенным на территории торгово-развлекательных центров;";

12) в абзаце первом подпункта 8 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

13) в абзаце первом подпункта 8.2 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

14) в абзаце первом подпункта 8.3 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

15) в подпункте 9 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

16) в подпункте 12 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

17) в подпункте 13 пункта 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам в период по 28 июля 2020 г. осуществлять деятельность с выполнением следующих условий:";

б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в помещениях спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра;";

18) в абзаце первом подпункта 14 пункта 2 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

19) подпункт 16 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"16) стационарным организациям социального обслуживания и организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлять на территории Псковской области деятельность с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, Рекомендаций для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 06 апреля 2020 г.;";

20) подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"19) музеям, музеям-заповедникам, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам осуществлять деятельность с обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 10 июня 2020 г.";

21) пункт 2 дополнить подпунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20) физкультурно-спортивным организациям, созданным Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющим спортивную подготовку (далее - спортивные организации), осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) не проводить в помещениях спортивных организаций групповые тренировки по контактным видам спорта, за исключением командных видов спорта;

б) выполнять пункты 1 - 18, 20 - 25 Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 25 мая 2020 г.;

21) с 13 июля 2020 г. дошкольным образовательным организациям осуществлять деятельность в штатном режиме с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.";

22) абзац первый и подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Городским и загородным отелям, апарт-отелям, мотелям, хостелам, домам отдыха, базам отдыха, центрам отдыха, гостевым домам, туристическим базам, кемпингам, гостиницам (далее - объекты временного проживания граждан) осуществлять на территории Псковской области деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан с обязательным выполнением следующих условий:

1) равномерное распределение заселяемых граждан по всему номерному фонду объекта временного проживания граждан. Указанное требование не распространяется на объекты временного проживания граждан, оснащенные отдельными входами в номера (домики);";

23) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. С 15 июля 2020 г. организациям отдыха детей и их оздоровления (далее - организации) осуществлять на территории Псковской области деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления с обязательным выполнением следующих условий:

1) осуществление деятельности организации в закрытом круглосуточном режиме с осуществлением смены работников периодичностью не чаще чем один раз в 14 дней;

2) на период работы смены (14 дней) исключение возможности выезда работников за пределы организации;

3) выполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.";

24) в абзаце первом пункта 6 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "28 июля 2020 г.";

25) в пункте 7:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществление влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств;";

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) использование работниками масок;";

26) пункт 9 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) обеспечить возобновление проведения медицинскими организациями профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан в возрасте не старше 64 лет с выполнением Временных методических рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 06 июля 2020 г.";

27) подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;

28) в абзаце первом подпункта 1 пункта 12 слова "14 июля 2020 г." заменить словами "30 июля 2020 г.";

29) в пункте 24.1 слова "пунктами 2, 3, 3.1 и 7" заменить словами "пунктами 2, 3, 3.1, 3.2 и 7".

2. Отменить указ Губернатора области от 03 июля 2020 г. № 123-УГ "О внесении изменения в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 10 июля 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







