Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет

Скончался нападающий хоккейного клуба "Южный Урал" Павел Крутий.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, игроку клуба из Орска было всего 23 года.

Трагедия произошла на утренней тренировке. Хоккеист почувствовал себя плохо, врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего Крутий был доставлен в отделение реанимации больницы. Но, несмотря на старания врачей, спасти молодого человека не удалось.

Причиной смерти предварительно названа тромбоэмболия легочной артерии.