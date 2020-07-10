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10.07.2020 14:29

"Россети Северный Кавказ" ремонтируют подстанцию для горных ущелий в КЧР

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" завершают подготовку к зиме энергооборудования подстанции 110 кВ имени Героя Советского Союза Османа Касаева (ПС "Карачаевск").
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Этот питающий центр - один из старейших в Карачаево-Черкесии. Он введен в эксплуатацию в 1963 году для электроснабжения населенных пунктов Учкуланского и Тебердинского ущелья, где проживает около 40 тысяч человек.

Через этот питающий центр проходят транзитные линии электропередачи, которые снабжают электроэнергией курорты Домбай и Теберда, второй по величине город республики - Карачаевск, а также высокогорные аулы Учкулан, Хурзук, Карт-Джурт и поселок Эльбрусский. Поэтому ежегодно ремонту оборудования здесь энергетики уделяют пристальное внимание.

"На сегодняшний день из запланированного объема ремонтных работ уже выполнено около 80 процентов, а в ближайшее время мы завершим подготовку подстанции к пику нагрузки на сети", - рассказал мастер Карачаевской группы подстанций филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Хусей Кубанов.

Качественная подготовка питающего центра к зиме позволит обеспечить бесперебойным энергоснабжением не только население двух высокогорных ущелий, но и несколько десятков тысяч туристов, которые ежегодно приезжают на известные горнолыжные курорты республики.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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