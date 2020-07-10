Распоряжение губернатора Рязанской области от 9 июля 2020 года № 241-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Рязанской области массовых мероприятий (развлекательных, культурных, зрелищных).";

2) пункт 7 признать утратившим силу;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Временно, до особого распоряжения, приостановить на территории Рязанской области:

деятельность в области демонстрации кинофильмов;

деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность зрелищно-развлекательную прочую, в части оказания услуг для детей на территории детских развлекательных комплексов (площадок, центров), детских игровых комнат, детских городков и иных подобных территориях в торговых центрах (комплексах);

предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением работы с 15 июля 2020 года дежурных групп.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых принято решение о приостановлении деятельности, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Положения настоящего пункта применяются с учетом пунктов 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

4) пункт 8.1 признать утратившим силу;

5) абзацы пятый, восьмой - двенадцатый пункта 9 признать утратившими силу;

6) пункт 9.1 признать утратившим силу;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, осуществляют указанную деятельность при условии рассредоточенного размещения столов на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга или установки перегородок.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров, прочую деятельность в области спорта:

осуществляют свою деятельность при условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности объектов спорта;

организуют и проводят физкультурные и спортивные мероприятия на объектах спорта при условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.

Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях экономики:

деятельность музеев;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений в части работы выставок;

деятельность по организации конференций и выставок в части организации выставок осуществляют указанную деятельность при соблюдении ограничения по предельному количеству клиентов (участников, посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания и (или) на одной территории из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (участника, посетителя).";

8) пункты 10.1, 11, абзац третий пункта 12 признать утратившими силу;

9) в пункте 14:

в абзаце пятом слова "пункте 4 и" исключить;

в абзаце седьмом слова "дистанционным способом, на вынос, без зала обслуживания" исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

10) в пункте 15:

абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слово "третьего" заменить словом "второго";

11) пункт 16 признать утратившим силу;

12) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Рязанской области:

в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года исключить пребывание детей в указанных учреждениях, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп;

с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года отменить проведение смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

организовать деятельность подведомственных муниципальных учреждений культуры (библиотеки) с соблюдением ограничения по предельному количеству клиентов (посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (посетителя).";

13) пункты 18-20 признать утратившими силу;

14) в пункте 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством и постановлениями (требованиями) лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"осуществлять контроль соблюдения режима самоизоляции в домашних условиях гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации;";

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"обеспечить работу поликлиник в режиме планового приема пациентов с возможностью посещения в профилактических целях;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить в полном объеме плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь в условиях стационаров без права посещения пациентов.";

15) пункты 22-24 изложить в следующей редакции:

"22. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина):

с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года обеспечить отмену проведения смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций.

23. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов) организовать деятельность подведомственных государственных учреждений культуры (библиотеки) с соблюдением ограничения по предельному количеству клиентов (посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (посетителя).

24. Министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов) обеспечить реализацию полномочий в соответствии с рекомендациями субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19 (III этап).";

16) в пункте 25:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"временно отменить групповое предоставление услуг гражданам, указанным в абзаце первом пункта 6 настоящего распоряжения, в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках;";

абзацы седьмой - девятый, одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый заменить текстом следующего содержания:

"обеспечить:

перевод персонала государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, на сменный характер работы, при котором каждая смена будет осуществлять работу в течение не менее 14 календарных дней и проживать в помещениях следующих организаций:

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в период с 27 апреля по 9 июля 2020 года;

психоневрологических интернатов, государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области "Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" в период с 27 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года;

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, геронтологического центра, стационарных отделений комплексных центров социального обслуживания населения в период с 27 апреля 2020 года по 12 августа 2020 года;";

17) абзацы второй - четвертый пункта 26 признать утратившими силу;

18) абзац шестой пункта 29 признать утратившим силу;

19) пункт 33 признать утратившим силу;

20) подпункт 3 пункта 34 признать утратившим силу;

21) в пункте 35 слова "пункте 4 и" исключить;

22) пункт 36 признать утратившим силу;

23) пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Санаторно-курортные организации (санатории), в том числе детские, осуществляют деятельность при условии соблюдения требований и рекомендаций лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.";

24) пункт 38 признать утратившим силу;

25) пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:

"39. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение занятий детьми, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года исключить пребывание детей в указанных организациях, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп.

40. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми, исключить пребывание воспитанников в местах осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп.";

26) пункты 41, 42 признать утратившими силу;

27) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям:

в период с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года отменить проведение смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в загородных стационарных оздоровительных лагерях (за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев));

в период с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года приостановить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций;

в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения приостановить проведение профильных палаточных лагерей, туристических походов, слетов и иных малых форм организации досуга детей;

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

28) пункты 45, 48 признать утратившими силу;

29) приложения № 2, 4 признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10 июля 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







