Распоряжение губернатора Рязанской области от 9 июля 2020 года № 241-рг

Новости

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель 01:31
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:28
ЦСКА обновил рекорд по количеству попаданий в еврокубки подряд 09.07.2020
Тренер "Динамо" посетовал на ошибки после поражения от "Урала" 09.07.2020
От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 09.07.2020
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 09.07.2020
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 09.07.2020
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 09.07.2020
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 09.07.2020
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 09.07.2020
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 09.07.2020
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 09.07.2020
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 09.07.2020
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 09.07.2020
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 09.07.2020
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 09.07.2020
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 09.07.2020
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 09.07.2020
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 09.07.2020
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 09.07.2020
Метро Петербурга будет работать до полуночи 09.07.2020
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 09.07.2020
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 09.07.2020
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 09.07.2020
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 09.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 9 июля 2020 года № 241-рг

Дата подписания 9 июля 2020 г.
Опубликован 10 июля 2020 г.
Вступает в силу 10 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года №70-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Рязанской области массовых мероприятий (развлекательных, культурных, зрелищных).";

2) пункт 7 признать утратившим силу;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Временно, до особого распоряжения, приостановить на территории Рязанской области:

деятельность в области демонстрации кинофильмов;

деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность зрелищно-развлекательную прочую, в части оказания услуг для детей на территории детских развлекательных комплексов (площадок, центров), детских игровых комнат, детских городков и иных подобных территориях в торговых центрах (комплексах);

предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением работы с 15 июля 2020 года дежурных групп.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых принято решение о приостановлении деятельности, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Положения настоящего пункта применяются с учетом пунктов 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

4) пункт 8.1 признать утратившим силу;

5) абзацы пятый, восьмой - двенадцатый пункта 9 признать утратившими силу;

6) пункт 9.1 признать утратившим силу;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, осуществляют указанную деятельность при условии рассредоточенного размещения столов на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга или установки перегородок.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров, прочую деятельность в области спорта:

осуществляют свою деятельность при условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности объектов спорта;

организуют и проводят физкультурные и спортивные мероприятия на объектах спорта при условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.

Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях экономики:

деятельность музеев;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений в части работы выставок;

деятельность по организации конференций и выставок в части организации выставок осуществляют указанную деятельность при соблюдении ограничения по предельному количеству клиентов (участников, посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания и (или) на одной территории из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (участника, посетителя).";

8) пункты 10.1, 11, абзац третий пункта 12 признать утратившими силу;

9) в пункте 14:

в абзаце пятом слова "пункте 4 и" исключить;

в абзаце седьмом слова "дистанционным способом, на вынос, без зала обслуживания" исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

10) в пункте 15:

абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слово "третьего" заменить словом "второго";

11) пункт 16 признать утратившим силу;

12) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Рязанской области:

в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года исключить пребывание детей в указанных учреждениях, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп;

с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года отменить проведение смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

организовать деятельность подведомственных муниципальных учреждений культуры (библиотеки) с соблюдением ограничения по предельному количеству клиентов (посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (посетителя).";

13) пункты 18-20 признать утратившими силу;

14) в пункте 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством и постановлениями (требованиями) лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"осуществлять контроль соблюдения режима самоизоляции в домашних условиях гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации;";

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"обеспечить работу поликлиник в режиме планового приема пациентов с возможностью посещения в профилактических целях;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить в полном объеме плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь в условиях стационаров без права посещения пациентов.";

15) пункты 22-24 изложить в следующей редакции:

"22. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина):

с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года обеспечить отмену проведения смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций.

23. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов) организовать деятельность подведомственных государственных учреждений культуры (библиотеки) с соблюдением ограничения по предельному количеству клиентов (посетителей), которые могут одновременно находиться в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (посетителя).

24. Министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов) обеспечить реализацию полномочий в соответствии с рекомендациями субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19 (III этап).";

16) в пункте 25:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"временно отменить групповое предоставление услуг гражданам, указанным в абзаце первом пункта 6 настоящего распоряжения, в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках;";

абзацы седьмой - девятый, одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый заменить текстом следующего содержания:

"обеспечить:

перевод персонала государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, на сменный характер работы, при котором каждая смена будет осуществлять работу в течение не менее 14 календарных дней и проживать в помещениях следующих организаций:

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в период с 27 апреля по 9 июля 2020 года;

психоневрологических интернатов, государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области "Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" в период с 27 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года;

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, геронтологического центра, стационарных отделений комплексных центров социального обслуживания населения в период с 27 апреля 2020 года по 12 августа 2020 года;";

17) абзацы второй - четвертый пункта 26 признать утратившими силу;

18) абзац шестой пункта 29 признать утратившим силу;

19) пункт 33 признать утратившим силу;

20) подпункт 3 пункта 34 признать утратившим силу;

21) в пункте 35 слова "пункте 4 и" исключить;

22) пункт 36 признать утратившим силу;

23) пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Санаторно-курортные организации (санатории), в том числе детские, осуществляют деятельность при условии соблюдения требований и рекомендаций лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.";

24) пункт 38 признать утратившим силу;

25) пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:

"39. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение занятий детьми, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года исключить пребывание детей в указанных организациях, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп.

40. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми, исключить пребывание воспитанников в местах осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми с 4 апреля 2020 года по 14 июля 2020 года, а с 15 июля 2020 года организовать в них работу дежурных групп.";

26) пункты 41, 42 признать утратившими силу;

27) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям:

в период с 17 марта 2020 года по 14 июля 2020 года отменить проведение смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в загородных стационарных оздоровительных лагерях (за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев));

в период с 17 марта 2020 года по 31 июля 2020 года приостановить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций;

в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения приостановить проведение профильных палаточных лагерей, туристических походов, слетов и иных малых форм организации досуга детей;

летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

28) пункты 45, 48 признать утратившими силу;

29) приложения № 2, 4 признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10 июля 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией