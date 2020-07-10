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10.07.2020,  
13:45
Текст:  Михаил Русин

В Минобороны спрогнозировали появление в России прорывного оружия

Специалисты Минобороны РФ выступили с прогнозом о технологическом прорыве в создании некоторых видов российского вооружения.
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов оборонного ведомства полковника Сергея Панкова.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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По его мнению, в XXI веке противостояние государств перешло в сферу военной науки и военных технологий. Эксперт прогнозирует, что уже в ближайшее время технологический прорыв даст новый импульс развитию российских систем вооружения.

Сергей Панков описывает этот процесс как "непрерывное ускоряющееся наращивание тактико-технических характеристик существующих и разработку перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники".

В качестве показательных примеров технологического прорыва в военной области он называет системы и средства радиолокации и навигации, новый высокоэнергетический порох и топливо, перспективные боевые части для наземной, морской техники и авиации, а также экспериментальные образцы лазерного, сверхвысокочастотного и гиперзвукового оружия.

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