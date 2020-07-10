Указ губернатора Владимирской области от 8 июля 2020 года № 192 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, изложив пункт 6 приложения № 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 08.07.2020 № 192

6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений при условии:

- запрета функционирования пляжей;

- запрета проведения физкультурных и спортивных массовых мероприятий;

- запрета на предоставление услуг общественного питания, готовой пищевой продукции (блюд) в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах;

- соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)" 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.29.1







