Указ губернатора Владимирской области от 9 июля 2020 года № 194 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 6:

1.1.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции:

"Продлить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше с возможным последующим продлением на периоды не более 14 календарных дней каждый:".

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 29 июня по 12 июля 2020 года;

- с 13 по 26 июля 2020 года;".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







