Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд"

На YouTube-канале кинокомпании 2D Celluloid опубликован трейлер комедии "Хэппи-энд", в которой загадочный российский пенсионер приходит в себя на пляже в Таиланде и не помнит после травмы головы, ни своего имени, ни причины, по которой оказался столь далеко от дома.

"Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес", - изложил синопсис. Словом, жизнь деда оперативно наладилась. Но один вопрос так и остается на повестке - для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

Режиссер и соавтор сценария - Евгений Шелякин, работавший на "Новогодних огоньках" Первого канала и "Прожекторепэрисхилтон". Сценаристы - Константин Чармадов, Евгений Шелякин, Павел Усачёв.

В ролях: Михаил Гомиашвили ("Первый после Бога"), сын Арчила Гомиашвили, Евгения Дмитриева ("Физрук", "Света с того света"), Владимир Мишуков ("Оптимисты"), Евгений Сангаджиев, Роза Хайруллина, Анастасия Сомова и ряд национальных артистов.

Прокатчик - Sony Pictures Production and Releasing.

Новая дата премьеры - 1 августа.