«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере

"Реал" дома обыграл "Алавес" и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу. В матче 35-го тура забитыми мячами отметились нападающий испанского клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема, который отправил его с пенальти на 11 минуте встречи и полузащитника клуба Марко Асенсио, поразившего ворота соперника на 50 минуте игры.

"Мадридский клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице. В активе команды 80 очков - на четыре больше, чем у "Барселоны", идущей следом за лидером", - пишет ТАСС.

Уже 13 июля подопечные Зинедина Зидана на выезде сыграют с "Гранадой", а "Алавес" в этот же день примет "Хетафе". Чемпионат Испании возобновился 11 июня.