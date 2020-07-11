Пандемия попыталась отучить нас от слов "летнее кафе", "терраса", "веранда". Но лето все равно возьмет свое. А пока давайте вспомним о посиделках в культовом московском заведении минувших лет. На террасе ресторана Крынкина на Воробьевых горах.

Клубничный конкурент Елисеева

Трудно представить, что еще в начале XX века Воробьевы горы, от которых до Кремля рукой подать, считались Подмосковьем. Свое название они получили по селу Воробьеву, которое вошло в состав Москвы только в 1922 году. Но даже это не нарушило привычного уклада сельской жизни. И не отменило фирменную услугу жителей села - за небольшую плату сдавать на пару часов палисадники, чтобы желающие могли под сенью деревьев насладиться чаем из самовара и подышать свежим воздухом.

Первый ресторан появился здесь в 1891 году, а первым ресторатором стал местный крестьянин Степан Васильевич Крынкин. Деревянное здание стояло на холме неподалеку от церкви Святой Троицы. Хозяин лично встречал дорогих гостей у крыльца. Благодаря смекалке, предпринимательской жилке и упорному труду Крынкин и его наследники превратили обычный трактир в один из самых респектабельных загородных ресторанов Москвы.

Интерьер зала.

В это же время по соседству появились знаменитые Пышкинские огороды. Плодородные почвы и погодные условия позволяли успешно выращивать в Лужниках клубнику, артишоки, дыни, арбузы, сельдерей. Надо ли говорить, что ресторан Крынкина славился широким ассортиментом блюд из свежайших овощей и невероятно вкусной клубникой со сливками. Особенно восхищали маленькие, хрустящие пышкинские огурчики, солившиеся в дубовых бочках. Их поставляли только в два заведения - ресторан Крынкина и магазины Елисеева.

Конечная остановка парового трамвая у Царского павильона на Воробьевых горах. Фото: Н.М. Щапов / Семейный архив Щаповых - фонд Мосгорархива

"Кукушка" и "галдарейка"

Дело Крынкина процветало. В 1904 году распахнуло двери новое здание. Гостей развлекали русский, украинский и цыганский хоры, танцовщицы и иллюзионисты. На территории вокруг ресторана был устроен аттракцион наподобие "американских горок". Зимой можно было кататься на санях и оленьих упряжках. На Новый год Крынкин устраивал роскошный фейерверк.

В иллюстрированном журнале "Искры" за 1912 год напечатана реклама ресторана, которым управляла уже супруга почившего Степана Васильевича и его сыновья: "Самый лучший вид на Москву открывается с огромных террас, из общей зимней двухсветной залы, отделанной в русском стиле, и кабинетов первоклассного ресторана Е.Г. Крынкиной с С-ми... Ресторан с 1908 г. функционирует круглый год: зимой дороги всегда очищены от снега. Предприимчивые хозяева с нынешней зимы устраивают для посетителей катанье с горы от самого ресторана до реки на санках и лыжах... кроме этого предполагают устроить сообщение по Москве-реке на оленях... Прекрасные кушанья под наблюдением первоклассных кулинаров-поваров и кавказская кухня под наблюдением известного шефа Серго. Лучшие вина. При ресторане всегда к услугам публики автомобили".

Оркестр Г.Р. Стангалю в ресторане Крынкина. Конец 1900-х годов.

Правда, цены на автодоставку гостей были крепкими. Туда - 3 рубля и обратно 50 копеек за версту (на 3 рубля в те времена можно было купить 1 кг лучшего листового чая или 2 кг швейцарского сыра). К тому же зимой дорогу заваливало снегом. Намного комфортнее путь стал, когда до ресторана была проложена узкоколейка. По ней маленький паровозик "кукушка" вез несколько тряских вагончиков. (Звуки, которые он издавал во время движения, напоминали кукование одноименной птицы.)

У Крынкина была даже своя лодочная станция. Моторные лодки курсировали между пристанями на Болотной площади и на Воробьевых горах каждые полчаса с 11 утра до окончания работы ресторана. За проезд брали по 20 коп. до 10 часов вечера и с 11 вечера до 2 часов ночи - по 50 копеек с человека.

Ну а самым притягательным местом в просторных владениях Крынкиных была "гулкая, дощатая, сухая, дребезжучая..." "галдарейка" - длинная вместительная терраса, подвешенная на деревянных кронштейнах прямо над кручей. Она имела 4 уровня и была оснащена подзорными трубами.

Здесь, под свежайший балычок и двойную порцию водки, посетители любовались великим городом, широко раскинувшимся внизу за рекой.

Знаменитая терраса ресторана Крынкина.

Москва "как на ладоньке"

Днем сюда наведывались степенные замоскворецкие купцы с семьями. А ближе к ночи со всей Москвы слетались бесшабашные прожигатели жизни. Стоимость обеда у Крынкина была не для среднего кошелька, но "тройная" ушица, рябчики и знаменитые крынкинские раки того стоили. Подтверждение находим в воспоминаниях художницы Валентины Ходасевич: "Это было знаменитое место. Там можно было, правда, дорого, но хорошо поесть. Знаменитые были там раки - таких огромных я больше никогда нигде не видела..."

План обустройства парка на Воробъевых горах. 1904 год. Фото: mos.ru

Иван Шмелев в романе "Лето Господне" живо описал посещение ресторана вместе со своим отцом, известным строительным подрядчиком и крупным кредитором Крынкина. "...У Крынкина встречают нас парадно: сам Крынкин и все половые-молодчики. Он ведет вас на чистую половину, на галдарейку, у самого обрыва, на высоте, откуда - вся-то Москва как на ладоньке... Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов... - У меня воздух особый здесь, "крынкинский"-с!.. - гремит Крынкин. - А вот, пожалте-с в июнь-месяце... - ну, живой-то-живой клубникой! Со всех полей-огородов тянет... А с Москва-реки - раками живыми, а из куфни вареным-с, понятно... рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей-с с расстегайчиками-с... И вот, несут на серебряном подносе, на кленовых листьях, груду веток спелой крупнеющей клубники... - ну, красота!"

PS. Сразу после революции ресторан закрыли и конфисковали у владельцев здание. В нем были устроены библиотека-читальня и керосиновая лавка. Вскоре там случился пожар. Ходили слухи, что Крынкины-сыновья и подожгли здание, возмущенные конфискацией. По другой версии, в здание бывшего ресторана попал снаряд, выпущенный солдатами холодным октябрьским днем 1917 года.

Редакция "Родины" просит откликнуться потомков знаменитого ресторатора Степана Васильевича Крынкина.

ОБЕД У СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Вареные раки

Уха стерляжья

Паровые цыплята

Клубника со сливками по-крынкински

Фото: PxHere

Вареные раки

Ингредиенты: раки - 1 кг, вода - 3 л, соль - 3 ст. л., луковица - 1шт., 2-3 зубчика чеснока, 0,5 ч.л. черного перца горошком, 1 пучок зрелого укропа с зонтиком или сухие семена укропа (1-1,5 ст. л.).

Рецепт: Вскипятить воду. Положить приправы. Опустить раков в кипящую воду головой вниз. Варить 8-15 минут. Выключить огонь, дать ракам настояться и как следует просолиться в отваре в течение 30 минут. Подают раков, укладывая на блюдо, вместе с колотым льдом. Для того, чтобы готовые раки "блестели", в воду при варке можно добавить растительное масло.

Фото: Шнапс/Википедия

Уха стерляжья

Ингредиенты: стерлядь - 500 г, вода - 2,5 л, лук репчатый - головка, картофель - 300 г, семена укропа - 10 г, перец горошком, соль - по вкусу, лавровый лист - 1 шт., масло сливочное - 40 г.

Рецепт: Голову стерляди, ее хвост и плавники залить водой. Луковицу почистить и отправить в кастрюлю к рыбе. Туда же положить семена укропа и перец горошком. После закипания, регулярно снимать пенку. Убавить огонь. Спустя 30 минут снять с плиты и процедить через сито. Вновь поставить на огонь. Добавить картофель. Нарезать стерлядь крупными стейками и положить в бульон. Следить за образовывающейся пенкой, чтобы уха получилась прозрачной. Проверить на соль. Добавить лавровый лист. Проверить рыбу на готовность. Готовую рыбу вытащить, помазать сливочным маслом и вернуть в кастрюлю. Вытащить лавровый лист. Готовую уху подавать с кусочками сливочного масла, половиной крутого яйца и зеленью.

Фото: PxHere

Паровые цыплята

Ингредиенты: цыпленок - 1 шт., мука - 1,5 ст. л., масло - 2 ст. л., морковь - 1 шт., петрушка - 1шт., лук - 1 головка.

Рецепт: Цыпленка положить в кастрюлю, добавить нарезанные коренья и лук, залить мясным бульоном или водой на 3/4 высоты тушки, посолить и варить 30-40 мин. Приготовить соус: 1,5 ст. л. муки слегка прожарить с таким же количеством масла, развести 1,5-2 стаканами бульона, полученного при варке птицы, размешать и проварить в течение 5-10 мин. Полученный соус процедить, прибавить 1 ч. л. лимонного сока, соль, кусочек сливочного масла и размешать. Цыпленка разрубить на части, уложить на блюдо и залить соусом.

Клубника со сливками по-крынкински

Ингредиенты: свежая клубника - 300 г, жирные сливки - 100 г, сахар - 50 г.

Рецепт: Ягоды промыть, просушить и удалить зеленые хвостики. Разрезать клубнику пополам. Сливки взбить до состояния упругой пены, постепенно добавляя сахар. В подготовленные стаканы выложить часть сливок. Сверху выложить нарезанную клубнику. Чередовать слой клубники и слой сливок, пока ингредиенты не закончатся.