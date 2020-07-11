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11.07.2020 14:46
Рубрика: Общество

Знаменитый британский футболист Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: PA via AP Фото: PA via AP
Фото: PA via AP

Знаменитый британский футболист, старший брат легенды британского футбола Бобби Чарльтона Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет. У бывшего защитника "Лидса" в прошлом году была диагностирована лимфома, а также развивалась деменция. Футбольная ассоциация Ирландии, сборную которой тренировал Чарльтон, заявила, что он "навсегда изменил ирландский футбол в лучшую сторону".

Он провел 35 игр за сборную Англии в качестве центрального защитника, включая все шесть матчей на победном для нее - единственный раз в истории - чемпионате мира 1966 года. Джек Чарльтон родился в шахтерском поселке Нортумберленд в Ашингтоне в Ирландии 8 мая 1935 года и был старшим сыном шахтера Боба и его жены Сисси, двоюродной сестры ньюкаслской легенды футбола Джеки Милберна. Тренировался в футбольной команде Ашингтона, прежде чем перейти в ряды футбольного клуба из Лидса в 1950 году. В основном составе "Лидс Юнайтед" он оказался в 1952 году и в этой команде провел всю свою 21-летнюю игровую карьеру, установив клубный рекорд по количеству проведенных матчей - 773, прежде чем закончить карьеру игрока в 1973 году. В 1967 году он был признан футболистом года Английской футбольной ассоциацией.

Джек Чарльтон выиграл несколько наград, включая титул чемпиона Англии в 1969 году, Кубок Англии в 1972 году и два кубка УЕФА. Он дебютировал в сборной Англии в возрасте 30 лет в матче с Шотландией в апреле 1965 года, который завершился со счетом 2:2, и чуть более года спустя он сыграл свою роль в финальной победе на чемпионате мира со счетом 4:2 над Германией.

После завершения карьеры в качестве игрока Чарльтон стал успешным тренером. Он начал свой тренерский путь с "Мидлсбро", вывел эту команду в высший дивизион в 1974 году, а в 1980 году повторил это достижение с "Шеффилд Уэнсдей". Однако лучше всего его помнят как тренера сборной Ирландии. Чарльтон вывел команду Ирландии впервые в истории в финальный турнир чемпионата Европы в 1988 году, а 1990 году Ирландия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где проиграла Италии. Чарльтон был награжден медалью "Свободы города Дублин" в 1994 году в знак признания его заслуг и оставил пост тренера после того, как команда не смогла выйти в финальный турнир чемпионата Европы 1996 года. В тот момент ему было 60 лет, и он ушел на пенсию.

У Чарльтона долгие годы были напряженные отношения с его братом Бобби, но они снова сблизились в Ливерпуле на церемонии вручения спортивной премии ВВС в 2008 году, когда Джек вручил своему брату награду за жизненные достижения.

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