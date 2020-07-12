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12 июля 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 182 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

"деятельность медицинских учреждений, являющихся санаториями для детей, в том числе для детей с родителями, которые имеют в штате работающих на постоянной основе медицинских работников и в которых проводится лечение детей, фактически проживающих в Чувашской Республике.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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