Указ главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 182 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:
1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
"деятельность медицинских учреждений, являющихся санаториями для детей, в том числе для детей с родителями, которые имеют в штате работающих на постоянной основе медицинских работников и в которых проводится лечение детей, фактически проживающих в Чувашской Республике.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией