Указ главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 183 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:
1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" следующие изменения:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"с 29 июня по 12 июля 2020 года;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"с 13 июля по 26 июля 2020 г. с возможным последующим продлением.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией