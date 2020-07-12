Указ главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 183 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"с 29 июня по 12 июля 2020 года;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"с 13 июля по 26 июля 2020 г. с возможным последующим продлением.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







