Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров"

21-летний старший сын футболиста и немного актера Дэвида Бекхэма и участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин женился на 25-летней Николе Пельтц.

Избранница Дэвида - дочь американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца, актриса. В частности, вы могли наблюдать ее в "Повелителе стихий" Шьямалана, "Мотеле Бейтсов" (Брэдли), "Слиянии", в роли Тесс - в "Трансформерах: Эпоха истребления" и клипе Майли Сайрус 7 Things.

Фото с торжества размещено сегодня в Instagram невесты и жениха. Где Дэвид романтично сообщает, что две недели назад спросил "свою половинку", согласна ли она выйти за него, и та ответила "да". Вследствие чего юноша теперь - самый счастливый человек на Земле.

При этом Дэвид, ранее бросивший актрису Хлою Морец (которая, кстати, также была его старше) из-за излишней навязчивости "Убивашки", клянется стать лучшим мужем, а в перспективе и лучшим папочкой.

Пост тут же собрал без малого два миллиона отметок "нравится" и россыпи поздравлений.