Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2020 года № 82-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) в пункте 2.1:

в абзаце третьем слова "фитнесс-центров, плавательных бассейнов," исключить;

в абзаце четвертом слова "и зоологических парков" заменить словами ", зоологических парков, фитнесс-центров, плавательных бассейнов";

2) абзац третий пункта 2.2 признать утратившим силу;

3) в пункте 2.5:

слова "деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха," исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "Данное ограничение не распространяется на деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, а также коллективных средств размещения при условии единовременного заполнения не более 75 процентов номерного фонда.";

4) в пункте 2.6:

подпункт "а" после слова "здоровью" дополнить словами ", прогулки, исключая посещение мест массового пребывания людей", после слов "по 12 июля 2020 г." дополнить словами ", с 13 июля 2020 г. по 26 июля 2020 г.";

подпункт "б" признать утратившим силу;

5) в пункте 2.11 слова "подпунктами "а" и "б" пункта 2.6" заменить словами "подпунктом "а" пункта 2.6";

6) дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

"2.12. Ограничения, установленные пунктом 2.1 настоящего Указа, не распространяются на:

проведение органами записи актов гражданского состояния церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. При этом количество лиц, одновременно находящихся в помещении, не должно превышать нормы предельной заполняемости, определяемой из расчета 10 квадратных метров на человека, но не более 10 человек, за исключением должностных лиц органа записи актов гражданского состояния;

деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в части проведения тренировочных мероприятий с участием спортсменов старше 15 лет при подготовке к межрегиональным, всероссийским соревнованиям, а также соревнованиям, являющимся отборочными для включения в состав спортивных сборных команд.";

7) пункт 4.1 признать утратившим силу;

8) первое предложение пункта 7.3 изложить в следующей редакции: "Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку (за исключением участников тренировочных мероприятий, указанных в пункте 2.12 настоящего Указа).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 10 июля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







