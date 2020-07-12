Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 июля 2020 года № 108-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах 11:50
В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых случаев коронавируса 11:39
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты 11:39
В Алтайском крае за сутки COVID-19 заболели 232 человека 11:25
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо 11:24
В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19 11:23
Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем 11:23
Ян ответил Сехудо, назвавшим его "уродливым картофелем" 11:20
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании 11:20
Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления 11:00
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом 10:58
ВМС США приняли первую чернокожую женщину в качестве пилота истребителя 10:55
С космодрома Куру возобновятся пуски российских ракет "Союз" 10:50
Канада не будет открывать границу с США 10:23
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса 09:55
Усман защитил титул чемпиона UFC в поединке против Масвидаля 09:32
Еще 465 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Президент Болгарии потребовал отставки правительства и главного прокурора 09:20
Россия стала второй по числу действующих чемпионов UFC 08:54
Волкановски победил Холлоуэя на турнире UFC 251 08:15
Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло "аварийную подлодку" 08:15
В Петербурге из-за шторма "экс-Эдуард" отменили развод мостов 08:06
Генри Сехудо раскритиковал Петра Яна, назвав его "уродливой картошкой" 08:02
Новый чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу над Альдо 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 июля 2020 года № 108-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 10 июля 2020 г.
Опубликован 12 июля 2020 г.

1. Продлить по 26.07.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг).

2. Установить, что действие пункта 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг) не распространяется на случаи выезда за пределы Кемеровской области - Кузбасса воздушным транспортом из аэропортов г.Кемерово, г. Новокузнецка в аэропорты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г.Анапы, г. Казани, г. Симферополя, г. Сочи.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Пункт 2 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2020.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией