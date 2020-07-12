Указ главы Республики Коми от 11 июля 2020 года № 74 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 11 июля 2020 г. № 74

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1, 19.1, 19.2 слова "14 июля" заменить словами "10 августа";

2) пункт 14.3, пункт 22 после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципальных образований в Республике Коми";

3) подпункт 3 пункта 19.1 после слов "к настоящему Указу" дополнить словами ", за исключением указанных в пункте 19.9 настоящего Указа";

4) в пункте 19.6:

абзац первый дополнить словами ", а также ограничений, установленных пунктом 19.8 настоящего Указа";

абзац второй после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципального образования в Республике Коми";

5) дополнить пунктами 19.8 - 19.10 следующего содержания:

"19.8. Ограничить с 12 июля 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 23.00 часов до 8.00 часов.

19.9. Возобновить с 11 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", работу:

объектов спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми;

фитнес-центров (спортивных клубов) (без использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

19.10. Возобновить с 13 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.";

6) в пункте 20:

в абзаце первом слова "14 июля" заменить словами "10 августа";

в абзацах третьем - четвертом слова "если указанные граждане не находятся на листке нетрудоспособности" заменить словами "если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности";

дополнить абзацами пятнадцатым - шестнадцатым следующего содержания:

"с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г.;

с 29 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г.";

7) в приложении № 1 к Указу:

в графе "ОКВЭД" позиции 2 число "79" исключить;

8) в приложении № 3 к Указу:

а) в разделе "V. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы летних веранд, летних кафе":

в пункте 1 слова "принципа дистанцирования на расстоянии" заменить словом "расстояния";

пункт 11 после слова "осуществляется" дополнить словами "до восстановления работы посудомоечной машины или создания условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды";

б) раздел VII "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы библиотек" изложить в следующей редакции:

"VII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы библиотек

1. Перед открытием в помещениях библиотеки проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.

Очищать систему вентиляции и проводить проверку эффективности ее работы.

2. Ограничивать контакты между сотрудниками библиотеки разных отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.

3. Обеспечивать рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее 1,5 метра, в случае невозможности - организовывать посменную работу.

4. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.

5. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читальных и компьютерных залах, иных местах возможного скопления посетителей организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов.

6. Обеспечить сотрудников библиотеки запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

7. Осуществлять контроль за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток.

8. Предусматривать возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждения получения книги читателем онлайн.

9. Организовывать прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществлять на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводить через 5 дней.

10. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в упакованном виде, хранить в отдельном помещении и передавать для дальнейшей работы через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).

11. В компьютерных залах проводить дезинфекцию компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя. Использовать одноразовые наушники.

12. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводить через стойку выдачи книг с последующим возвращением для дезинфекции.

13. Обеспечивать соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. По возможности открывать максимальное количество дверей внутри здания и между помещениями.

14. Организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в одну сторону.

15. Допускать посетителей в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски.

16. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

17. Осуществлять ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

18. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, выключателей, оргтехники и иных поверхностей.

19. Осуществлять проветривание помещений библиотеки не реже чем 1 раз в два часа.

20. Организовать информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем размещения текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения посетителями библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса.

21. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением воды).

22. Исключить проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.";

в) в разделе "IX. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания":

в пункте 1 слова "принципа дистанцирования на расстоянии" заменить словом "расстояния";

в пункте 2:

слова "и иных" заменить знаком ",";

после слова "мероприятий" дополнить словами ", а также предоставление услуг по организации (проведению) досуга (включая танцы, развлекательные шоу, дискотеки, караоке и иные досуговые мероприятия)";

пункт 12 после слова "осуществляется" дополнить словами "до восстановления работы посудомоечной машины или создания условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды";

г) в разделе "X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления":

в пункте 1 слова "далее - оздоровительная организация" заменить словами "далее - лагерь";

в пунктах 4, 16, 19 слова "оздоровительная организация" в соответствующем падеже заменить словом "лагерь" в соответствующем падеже;

д) дополнить разделом XII следующего содержания:

"XII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнес-центров (спортивных клубов)

1. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером).

2. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски (одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

3. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

4. Организация обслуживания по предварительной записи из расчета не более 1 человека на 4 кв. м зала (с учетом обслуживающего персонала).

5. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования:

в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации, раздевалки) не менее 1,5 метра (с помощью сигнальной разметки);

расстановка спортивного оборудования на расстоянии не менее 1,5 метра.

6. Исключить проведение на территории фитнес-центров (спортивных клубов) массовых мероприятий, занятий командными (игровыми) видами спорта, занятий водными видами спорта.

7. Обеспечение проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

8. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

9. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

10. Обеспечение проведения в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.

11. Обеспечение проведения работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, с учетом требований к такой системе.

12. Запрещение приема пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в специально отведенной комнате или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

13. Использование душевых, саун осуществляется с выполнением установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, предусмотренных разделом II настоящего приложения.".







