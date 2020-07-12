Указ главы Республики Коми от 11 июля 2020 года № 74 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 11 июля 2020 г. № 74
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) в пунктах 11, 16.1, 19.1, 19.2 слова "14 июля" заменить словами "10 августа";
2) пункт 14.3, пункт 22 после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципальных образований в Республике Коми";
3) подпункт 3 пункта 19.1 после слов "к настоящему Указу" дополнить словами ", за исключением указанных в пункте 19.9 настоящего Указа";
4) в пункте 19.6:
абзац первый дополнить словами ", а также ограничений, установленных пунктом 19.8 настоящего Указа";
абзац второй после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципального образования в Республике Коми";
5) дополнить пунктами 19.8 - 19.10 следующего содержания:
"19.8. Ограничить с 12 июля 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 23.00 часов до 8.00 часов.
19.9. Возобновить с 11 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", работу:
объектов спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми;
фитнес-центров (спортивных клубов) (без использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
19.10. Возобновить с 13 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.";
6) в пункте 20:
в абзаце первом слова "14 июля" заменить словами "10 августа";
в абзацах третьем - четвертом слова "если указанные граждане не находятся на листке нетрудоспособности" заменить словами "если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности";
дополнить абзацами пятнадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
"с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г.;
с 29 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г.";
7) в приложении № 1 к Указу:
в графе "ОКВЭД" позиции 2 число "79" исключить;
8) в приложении № 3 к Указу:
а) в разделе "V. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы летних веранд, летних кафе":
в пункте 1 слова "принципа дистанцирования на расстоянии" заменить словом "расстояния";
пункт 11 после слова "осуществляется" дополнить словами "до восстановления работы посудомоечной машины или создания условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды";
б) раздел VII "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы библиотек" изложить в следующей редакции:
"VII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы библиотек
1. Перед открытием в помещениях библиотеки проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.
Очищать систему вентиляции и проводить проверку эффективности ее работы.
2. Ограничивать контакты между сотрудниками библиотеки разных отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.
3. Обеспечивать рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее 1,5 метра, в случае невозможности - организовывать посменную работу.
4. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.
5. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читальных и компьютерных залах, иных местах возможного скопления посетителей организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов.
6. Обеспечить сотрудников библиотеки запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.
7. Осуществлять контроль за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток.
8. Предусматривать возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждения получения книги читателем онлайн.
9. Организовывать прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществлять на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводить через 5 дней.
10. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в упакованном виде, хранить в отдельном помещении и передавать для дальнейшей работы через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).
11. В компьютерных залах проводить дезинфекцию компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя. Использовать одноразовые наушники.
12. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводить через стойку выдачи книг с последующим возвращением для дезинфекции.
13. Обеспечивать соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. По возможности открывать максимальное количество дверей внутри здания и между помещениями.
14. Организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в одну сторону.
15. Допускать посетителей в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски.
16. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
17. Осуществлять ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
18. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, выключателей, оргтехники и иных поверхностей.
19. Осуществлять проветривание помещений библиотеки не реже чем 1 раз в два часа.
20. Организовать информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем размещения текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения посетителями библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса.
21. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением воды).
22. Исключить проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.";
в) в разделе "IX. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания":
в пункте 1 слова "принципа дистанцирования на расстоянии" заменить словом "расстояния";
в пункте 2:
слова "и иных" заменить знаком ",";
после слова "мероприятий" дополнить словами ", а также предоставление услуг по организации (проведению) досуга (включая танцы, развлекательные шоу, дискотеки, караоке и иные досуговые мероприятия)";
пункт 12 после слова "осуществляется" дополнить словами "до восстановления работы посудомоечной машины или создания условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды";
г) в разделе "X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления":
в пункте 1 слова "далее - оздоровительная организация" заменить словами "далее - лагерь";
в пунктах 4, 16, 19 слова "оздоровительная организация" в соответствующем падеже заменить словом "лагерь" в соответствующем падеже;
д) дополнить разделом XII следующего содержания:
"XII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнес-центров (спортивных клубов)
1. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером).
2. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски (одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
3. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
4. Организация обслуживания по предварительной записи из расчета не более 1 человека на 4 кв. м зала (с учетом обслуживающего персонала).
5. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования:
в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации, раздевалки) не менее 1,5 метра (с помощью сигнальной разметки);
расстановка спортивного оборудования на расстоянии не менее 1,5 метра.
6. Исключить проведение на территории фитнес-центров (спортивных клубов) массовых мероприятий, занятий командными (игровыми) видами спорта, занятий водными видами спорта.
7. Обеспечение проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
8. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.
9. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.
10. Обеспечение проведения в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.
11. Обеспечение проведения работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, с учетом требований к такой системе.
12. Запрещение приема пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в специально отведенной комнате или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
13. Использование душевых, саун осуществляется с выполнением установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, предусмотренных разделом II настоящего приложения.".
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