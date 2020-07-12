Постановление губернатора Пензенской области от 10 июля 2020 года № 133 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 26.07.2020 включительно" заменить словами "по 25.07.2020 включительно";
1.1.2. подпункт 3.2 признать утратившим силу;
1.1.3. в подпункте 3.3.1 слова "физкультурных, спортивных," исключить;
1.1.4. в абзацах первом, втором подпункта 3.5 слова "по 26 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 25 июля 2020 года включительно";
1.1.5. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 26 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 25 июля 2020 года включительно";
1.1.6. в подпункте 3.7 слова "по 26 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 25 июля 2020 года включительно";
1.1.7. в подпункте 3.8 слова "по 26 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 25 июля 2020 года включительно";
1.1.8. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 26.07.2020 включительно" заменить словами "по 25.07.2020 включительно";
1.1.9. абзац первый подпункта 3.11 признать утратившим силу;
1.1.10. в подпункте 3.13 слова "по 26.07.2020 включительно" заменить словами "по 25.07.2020 включительно".
1.2. В пункте 10:
1.2.1. в подпункте 10.5 слова "по 26.07.2020 включительно" заменить словами "по 25.07.2020 включительно";
1.2.2. в подпункте 10.6.1 слова "до 01.05.2020" заменить словами "до 25.07.2020".
1.3. В пункте 21 слова "по 26.07.2020 включительно" заменить словами "по 25.07.2020 включительно".
1.4. В подпункте 25.2.1 пункта 25:
1.4.1. в абзаце шестом после слова "соляриев" дополнить словами ",бань, саун";
1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении работы бань, саун руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 08.05.2020 № 02/8895-2020-24.
1.5. В пункте 27 слова "с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно" заменить словами "с 13.07.2020 по 25.07.2020 включительно".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
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