Как стало известно, 10 июля 2020 года из Владивостока после завершения ремонтных и модернизационных работ на предприятии "Центр судоремонта "Дальзавод" вышел в Тихий океан на заводские ходовые испытания большой противолодочный корабль 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155.

Это знаковое для флота событие. К тому же бывший противолодочный корабль переквалифицирован во фрегат. И это немаловажно. Раньше у кораблей проекта 1156 были узкоспециализированные задачи - поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок противника. После модернизации и серьезного перевооружения тот же "Маршал Шапошников" будет способен решать гораздо более широкий круг задач. Он сможет участвовать в сопровождении гражданских конвоев и боевых корабельных группировок, эффективно защищать их не только от субмарин, но и обеспечивать противовоздушную оборону. Фрегат сможет вступать в противоборство со всеми видами боевых кораблей и наносить удары по целям, находящимся на берегу.

Как сообщается, в ходе модернизации на корабле были демонтированы пусковые противолодочные ракетные установки "Раструб-Б" и две 100-мм артустановки АК-100. Вместо них установлены две 8-зарядные вертикальные пусковые установки 3С14. Эти установки позволяют использовать универсальные ракеты комплекса "Калибр-НК", способные работать по надводным и наземным целям. Также появились две четырехконтейнерные пусковые установки мощного противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Установлена и новая автоматическая 100-мм пушка А-190-01, считающаяся по совокупности характеристик лучшей в мире.

В СМИ проходила информация о том, что завершившаяся модернизация позволит в перспективе устанавливать на "Маршале Шапошников" гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые многократно повысят его огневую мощь. В состав ВМФ фрегат должен вернуться после прохождения всего цикла испытаний в конце этого года.

Стоит напомнить, что этот корабль еще в ранге большого противолодочного отметился одним из самых ярких послужных списков.

Активно участвовал в международных действиях против пиратов в районе Аденского залива и в Индийском океане в период с 2010 по 2014 год. В начале мая 2010 года "Маршал Шапошников" сыграл ключевую роль в освобождении танкера "Московский университет", захваченного сомалийскими пиратами. Шестнадцать моряков, участвовавших в той операции, были награждены высокими правительственными наградами.