Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2020 года № 203 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:
1) в пункте 3:
в абзаце первом слова "по 10 июля 2020 года" заменить словами "по 20 июля 2020 года";
абзац второй признать утратившим силу;
2) в пункте 5:
в подпункте 5.1 слова "либо иных субъектов Российской Федерации" исключить;
в подпункте 5.3 слова "с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года" заменить словами "с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года";
3) в пункте 6 слова "по 10 июля 2020 года" заменить словами "по 20 июля 2020 года";
4) приложение 2 признать утратившим силу;
5) в приложении 4:
после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания и иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования, при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра).
Санаторно-курортные учреждения,";
после абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Туристские базы.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров
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