Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2020 года № 203 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) в пункте 3:

в абзаце первом слова "по 10 июля 2020 года" заменить словами "по 20 июля 2020 года";

абзац второй признать утратившим силу;

2) в пункте 5:

в подпункте 5.1 слова "либо иных субъектов Российской Федерации" исключить;

в подпункте 5.3 слова "с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года" заменить словами "с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года";

3) в пункте 6 слова "по 10 июля 2020 года" заменить словами "по 20 июля 2020 года";

4) приложение 2 признать утратившим силу;

5) в приложении 4:

после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания и иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования, при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра).

Санаторно-курортные учреждения,";

после абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Туристские базы.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







