Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2020 года № 204 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания" следующие изменения:
пункты 3, 4 признать утратившими силу;
абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова "указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа" заменить словами "прибывших на территорию Республики Северная Осетия-Алания из иностранных государств";
абзац второй пункта 7 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией