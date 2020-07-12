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12 июля 2020 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2020 года № 204 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункты 3, 4 признать утратившими силу;

абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу;

в пункте 6 слова "указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа" заменить словами "прибывших на территорию Республики Северная Осетия-Алания из иностранных государств";

абзац второй пункта 7 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров



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