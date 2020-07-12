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12 июля 2020 г. 00:01

Сон об уходящем поезде

Стихи Ю. Левитанского Музыка С. Никитина

Один и тот же сон
     мне повторяться стал.
Мне снится, будто я
         от поезда отстал.
Один, в пути, зимой,
          на станцию ушел,
а скорый поезд мой
      пошел, пошел, пошел.
И я хочу бежать
       за ним - и не могу,
и чувствую сквозь сон,
        что все-таки бегу,
и в замкнутом кругу
       сплетающихся трасс
вращение земли
          перемещает нас -
вращение земли,
           вращение полей,
вращение вдали
          берез и тополей,
столбов и проводов,
       разъездов и мостов,
попутных поездов
      и встречных поездов.
Но в том еще беда,
      и, видно, неспроста,
что не годятся мне
            другие поезда.
Мне нужен только тот,
       что мною был обжит.
Там мой настольный свет
       от скорости дрожит.
Там любят лечь - так лечь,
    а рубят - так с плеча.
Там речь гудит, как печь,
          красна и горяча.
Мне нужен только он,
          азарт его и пыл.
Я знаю тот вагон.
         Я номер не забыл.
Он снегом занесен,
       он в угле и в дыму.
И я приговорен
        пожизненно к нему.
Мне нужен этот снег.
      Мне сладок этот дым,
встающий высоко
       над всем пережитым.
И я хочу за ним
       бежать - и не могу.
И все-таки сквозь сон
          мучительно бегу,
и в замкнутом кругу
       сплетающихся трасс
вращение земли
           перемещает нас.

Темы дня:
#Песни Родины