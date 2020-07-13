Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса

Мексиканский актер театра, кино и ТВ Раймундо Капетильо, известный российскому зрителю, в частности, по роли доктора Рейнальдо в "мыльной опере" с Викторией Кастро "Дикая Роза", умер от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 77-м году жизни.

Как сообщает Exelsior, Капетильо был госпитализирован в San Angel Inn, одну из больниц мексиканской столицы, 5 июля, где и скончался в минувшее воскресенье.

Раймундо Санчес Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. Карьеру на ТВ начал в шестидесятых.

Среди экранных работ: "Белые розы для моей черной сестры", "Свирепая любовь", "Итальянка собирается замуж", "Женщина, случаи из реальной жизни", "Волшебная молодость", "Марисоль", "Дикое сердце", "Женщины-убийцы" - всего более пятидесяти проектов.