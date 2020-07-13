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13.07.2020 / 14:43
Среда обитания

Долгожданная классика от Bernardaud: белый фарфор коллекции Twist

В этом сезоне Bernardaud предлагает универсальную коллекцию Twist, которая легко вписывается в любой интерьер. Новинки из белого фарфора - это классика, которую так долго ждали от бренда.
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

В утонченном дизайне этой новой коллекции объединились легкость японских ширм из рисовой бумаги, искусство оригами, плетеная мебель 1950-х и трехмерная графика, популярная в современном искусстве.

Невероятно нежный и в то же время строгий геометрический узор выгравирован по краям тарелок и на внешней стороне различных предметов коллекции, создавая контраст матовой и сверкающей поверхностей.

Основная линия из белого фарфора дополнена предметами с золотым и платиновым покрытием.

Это первая коллекция Bernardaud, в разработке дизайна которой мастера применили 3D-технологии. Реализация узора была сделана вручную.

Bernardaud - всемирно известная компания из Лиможа по производству фарфора, основанная в 1863 году. До того, как дать мануфактуре свое имя, Леонард Бернардо работал на ней мастером. Он возглавил производство в 1900 году. В 1949 году Bernardaud впервые использовали туннельную газовую печь, которая, обеспечивая постоянную температуру, делала процесс обжига круглосуточным.

Нынешние особенности марки - микс традиционных технологий и современных разработок, привлечение к сотрудничеству известных художников, от Роя Лихтенштейна до Джеффа Кунса. В коллекциях марки есть тарелки, расписанные братьями Фернандо и Умберто Кампана и даже режиссером Дэвидом Линчем. Сегодня посудой Bernardaud сервируют столы в отелях Ritz Carlton и Four Seasons.

Фото: пресс-служба
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