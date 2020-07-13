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13.07.2020 / 16:49
Среда обитания

Etro Home лето 2020: мотивы Прованса и Турции в вашем доме

В бутике Etro Home в Петровском Пассаже представлена летняя коллекция предметов интерьера модного дома Etro.
Фото: Etro
Фото: Etro

Культовый узор пейсли, цветочные принты и геометрические рисунки - этим летом ваш дом может наполниться мотивами, напоминающими о французском Провансе или знойной Турции.

Экзотический стиль линии Pertuis вдохновлен французской эстетикой XVIII века - мы видим здесь сочетание барочных орнаментов и флористических узоров в пастельной палитре персикового, розового и небесно-голубого цветов.

Фото: Etro

Линия Salazar наполнена наследием культур Турции и Америки. Восточные узоры керамики XV века переплетаются с океаническими мотивами.

Коллекция Salamanca вдохновлена Южной Европой: бирюзовые, фиолетовые и синие оттенки Средиземного моря окрашивают ее расписанные вручную ткани с длинной цветной бахромой.

Фото: Etro

Выражением утонченного провансальского стиля стала коллекция Avignone - это трогательные сельские узоры Прованса, его флора и фауна. Смелое сочетание темных и пастельных цветов, аутентичные принты из семейного архива бренда соединяются в оригинальных изделиях, созданные для радостного восприятия мира, желания жить ярко и смело.

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