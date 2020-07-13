Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.

Удивительную историю поведал командующий дальней авиацией ВКС РФ, Герой России Сергей Кобылаш программе "Приемка" телеканала "Звезда". Произошла она в августе 2008 года во время российской операции по принуждению к миру Грузии в Южной Осетии. За день до боевого вылета ситуацию ему описал его заместитель: "Товарищ командир, там уже очень жарко. Число такое получается - 08.08.2008 и на самолете ровно 88 пробоин от различного оружия противника".

И вот уже его штурмовик Су-25 оказывается в пекле боя. "Мой ведомый по радио сказал мне: "Товарищ командир, по тебе пуск". После этого - сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле, - поделился воспоминаниями Сергей Кобылаш. - Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и уже кроны деревьев видны. Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку - где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор".

Но, как оказалось, летчик еще не выбрался из переделки. Вновь ракетная атака - уже в правый, единственный двигатель!

"Тут я уже самостоятельно перевел самолет на снижение. Понимал, что без двигателей никуда не улетишь, придется катапультироваться, но так как подо мной город - решил уйти насколько возможно дальше.

Справка "РГ"

Самолет Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик. Был разработан в СССР в в 1970-х годах. Предназначен для поддержки сухопутных войск, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Был принят на вооружение во многих странах Ближнего Востока и Африке. Участвовал в Афганской, Абхазской и Чеченской войнах, а также в десятках конфликтов по всему миру.

Вооружен встроенной 2-ствольной 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-30-2. Имеет 10 точек подвеса. Может оснащаться 32 видами оружия в зависимости от боевых задач.