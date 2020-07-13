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13.07.2020,  
11:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Японский основной боевой танк Тип 10 впервые показали изнутри

В Японии впервые показали основной боевой танк Тип 10 изнутри.

Фото: Cpl. Jacob D. Barber / U.S. Marine Corps / wikimedia.org
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Создали его в компании Mitsubishi Heavy Industries. В описании к видео сказано, что танк оснащен электронной системой C4I, которая объединяет управление, наведение, связь и разведку. Кроме того, C4I дает возможность экипажам бронемашин обмениваться информацией. На видео можно понаблюдать, как действуют танкисты, каким компьютерным оборудованием оснащены кабины танков.

В министерстве обороны Японии добавили, что система управления огнем Тип 10 в состоянии поражать мелкие подвижные объекты. Эта функция сочетается с современной модульной композитной броней. Все вместе дает машине преимущество в бою как с армиями, которые вооружены основными боевыми танками, так и с партизанскими отрядами, у каких в качестве противотанкового вооружения ручные гранатометы.

Тип 10 - японский основной боевой танк следующего поколения. Планируется, что со временем он заменит устаревшие Тип 74 и дополнит парк танков Тип 90. Его боевая масса - 44 тонны. Экипаж - три военнослужащих. Скорость по шоссе - 70 километров в час. На танке проходит испытание дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка калибром 12,7 миллиметра, которая имеет собственные каналы цифрового зрения.

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