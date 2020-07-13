Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК

Народно-освободительная армии Китая продолжает получать современные основные боевые танки. Недавно такая техника поступила на вооружение одного из соединений 81-й армейской группы.

Местные источники напоминают, что эта часть имеет долгую историю, и первыми ее боевыми машинами стали образцы, захваченные в боях гражданской войны.

Затем длительное время использовались средние танки Тип 59, являющиеся копиями советских Т-54. Их производство в КНР было налажено при активном участии представителей советской оборонной промышленности.

В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков. По мнению военных специалистов, они могут на равных конкурировать с американскими "Абрамсами", германскими "Леопардами" и французскими "Леклерками".

В качестве основного вооружения используется 125-мм гладкоствольная пушка, являющаяся развитием российской 2А46М. Имеются также два пулемета - 7, 62-мм спаренный и 12,7-мм зенитный, установленный на башне.

Прицелы, которыми обеспечен экипаж, относятся к последнему поколению. Причем командир танка может вести огонь самостоятельно.

Особенностью "девяносто девятого" является наличие лазерного комплекса активного противодействия, способного выводить из строя различные оптические приборы, ослеплять вражеских наводчиков и операторов противотанковых управляемых ракет.

Двигатель мощностью 1500 л.с. обеспечивает почти 55-тонной машине хорошую подвижность.

Интересно, что эти танки запрещено экспортировать за рубеж. По разным данным, в войсках имеется около 450-500 Тип 99А.

В настоящее время ВПК КНР выпускает также Тип 15, относящийся к средней весовой категории. Производство Тип 96А для НОАК прекращено, в то же время под обозначением VT-2 его предлагают иностранным заказчикам.