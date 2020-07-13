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13.07.2020,  
15:14
Текст:  Алексей Брусилов

Новейший аэромобильный броневик "Стрела" покажут на форуме "Армия-2020"

Российский бронеавтомобиль легкого класса "Стрела" впервые продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия".
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Как рассказали "РГ" в ООО "Военно-промышленная компания", данный экспонат станет одной из пяти анонсированных ранее новинок.

Ранее генеральный директор ВПК Александр Красовицкий сообщил ТАСС, что машина является инициативной разработкой и была создана в короткие сроки.

Она весит всего 4,7 тонны, поэтому транспортировку легко могут выполнять наиболее распространенные в Российской армии, да и во многих странах мира вертолеты семейства Ми-8.

"Стрела" вмещает 8 военнослужащих и защищает их от пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ. Она выдерживает подрыв мин мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте при наезде на них колесами.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
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Характеристики подвижности также уникальны - максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км/ч.

В настоящее время разработано целое семейство, которое можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения.

По мнению военных экспертов, необходимость создания подобных относительно легких бронемашин была продемонстрирована в сентябре минувшего года, когда на маневрах "Центр-2019" вертолеты Ми-8АМТШ перебрасывали автомобили УАЗ на внешней подвеске. Было понятно, что военным нужно что-то более современное, имеющее лучшую защиту.

Всего "Военно-промышленная компания" должна продемонстрировать около двух десятков единиц колесной техники. Машины на перспективной платформе "Бумеранг" будут представлены в экспозиции компании, среди перспективной техники армии РФ, а также на полигоне Алабино, где зрители смогут оценить огневую мощь этой колесной БМП.

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