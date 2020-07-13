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13 июля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 13 июля 2020 года № 274-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

В приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений2; 90

деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений2 93 (за исключением 93.29.1)

деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

2. Сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на дельфинарии.".

3. Пункт 7 признать утратившим силу.

А.А.Травников



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