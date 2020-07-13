От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.

О постигшей его утрате Траволта рассказал сегодня в социальных сетях. Отметив, что супруга сражалась с недугом мужественно, окруженная любовью, поддержкой и заботой.

Келли Камалелехуа Смит родилась в 1962-м на Гавайях. Сниматься начала в восьмидесятые - Розанна из "Кристины" Карпентера, "Тайный поклонник", "Служители дьявола", "Близнецы" с Де Вито и Шварценеггером, "Байки из склепа", "Дурман любви", "Джерри Магуайер", "Поле битвы: Земля", "Кодекс Готти".

В 1985-1987 годах была замужем за актером Кевином Гейджем (Уэйнгро из "Схватки" Манна). За Траволту, с которым познакомилась на съемках комедии "Эксперты", где у актеров были главные роли, вышла в 1991-м.

У пары родились трое детей: Джетт (умер шестнадцатилетним в 2009-м), Элла Брю и Бенджамин Хантер Калео.