На авиазаводе в Улан-Удэ модернизировали шесть вертолетов Ми-8 из ЦВО

На Улан-Удэнском заводе прошли модернизацию шесть вертолетов Ми-8АМТШ отдельного авиационного полка, дислоцированного в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. За отличные летно-технические характеристики и повышенную защищенность эту винтокрылую машину еще называют "Терминатор".

На усовершенствованные вертолеты установили новейший комплекс бортовой обороны "Витебск", который обеспечивает защиту геликоптера от поражения ракетами с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения.

Надо иметь в виду, что модернизация военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ проводится с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. "Терминатор" может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых. Он также способен транспортировать различные грузы общей массой до 4 тонн. Это делается в специальной предназначенной грузовой кабине или на внешней подвеске.

Кабина пилотов Ми-8АМТШ оснащена новейшим светотехническим оборудованием. Она адаптирована для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необорудованные площадки.