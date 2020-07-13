Видео: новую противотанковую ракету "Штурм-С" испытали в Беларуси

В Беларуси прошли испытания новой ракеты 9М114БМ для противотанкового комплекса "Штрум-С". Тестовые стрельбы 11-й гвардейской механизированной бригады проводились на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области.

Как сообщает канал "ВоенТВ", в рамках модернизации был уменьшен вес ракеты и увеличена дальность полета. Изменен также блок управления. Стрельбы велись на дистанции 400 и 6000 метров. Ранее максимальная дальность поражения составляла 5000 метров.

"Выполнили пуск по бронеобъекту ракетой с боевой частью на два с половиной километра. Каждый выстрел - удачный", - говорится в сообщении.

Напомним, что созданный в Коломенском конструкторском бюро машиностроения противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" принят на вооружение в 1979 году. В НАТО ракета получила обозначение AТ-6 "Spiral".

Боевая машина ПТРК "Штурм-С" выполнена на базе многоцелевого плавающего легкого бронированного транспортера-тягача МТЛБ. Комплекс может также оснащаться управляемой ракетой 9М114Ф с фугасной боевой частью для поражения пехоты и огневых точек противника.

Комплекс "Штурм" экспортировался в страны Варшавского договора, а также в Кубу, Анголу, Заир, Индию, Кувейт, Ливию и Сирию. Успешно использовался в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Анголе и Эфиопии.