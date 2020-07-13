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Рубрика: Общество

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас. Об этом порталу TMZ рассказал менеджер его матери Лизы Мари Пресли. Со ссылкой на правоохранителей портал уточняет, что речь идет о самоубийстве.

Фото: kinopoisk.ru
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"Внук "короля рок-н-ролла" покончил с собой на 28-м году жизни. Причины, подтолкнувшие его к этому, выясняются", - цитирует источник РИА Новости.

Кио пошел по стопам своего знаменитого деда и тоже выбрал музыку. При этом детали своей личной жизни молодой человек тщательно охранял.

Элвис Пресли умер в 1977 году, однако до сих пор остается иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard, музыкант является трехкратным лауреатом премии "Грэмми".

Общество Утраты Культура Музыка В мире В мире США

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