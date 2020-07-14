Приказ управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 13 июля 2020 года № 129/20 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области за II квартал 2020 года"

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.06.2018 № 210-пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области" и в целях осуществления адресной социальной политики приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года (в руб.):

Трудоспособное население: 16 717,24

Пенсионеры <*>:

12 713,23

Дети <**>:

16 478,65

На душу населения: 15 732,97

<*> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии.

<**> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

Начальник управления Т.А.Павленко







