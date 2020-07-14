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Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой

Новости
    14.07.2020, 15:48
Текст:   Олег Усков

Очередной, и заметьте, насколько своевременный, срыв актуальных покровов - недотыкомка Велма, один из основных персонажей франшизы "Скуби-Ду", оказалась лесбиянкой.

Фото: instagram.com/ rubyrose
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О чем официально сообщил в Instagram режиссер, продюсер и сценарист, лауреат премии "Эмми" Тони Червоне, активно работающий на франшизе (а также на серии о Томе и Джерри, революционных гендерных заявлений насчет которых пока не поступало).

Тони уточнил, что создатели начали явно намекать на ориентацию героини еще десять лет назад и большинство преданных фанатов серии их правильно поняли. Так что особой новости для них в его посте нет.

Кстати, Джеймс Ганн, написавший сценарий к картине "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе" (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed), сиквелу "Скуби-Ду" 2002-го, попытался тогда открыто сделать Велму лесбиянкой. Но на дворе стоял всего лишь 2004-й год, и это было не столько остро востребовано, как сейчас. Поэтому идею Джеймса продюсеры завернули.

"Скуби-Ду" появился на студии Hanna-Barbera в 1969 году. Герои - Фред Джонс, Дафна Блейк, Велма Динкли, Норвилл "Шэгги" Роджерс и говорящий немецкий дог Скуби-Ду, с которыми непрерывно случается всякое.

В 2018-м вышел спин-офф "Скуби-Ду" "Дафна и Велма", к которому прогрессивные комментаторы отнеслись с одобрением, отмечая, что лента наконец-то порвала шаблон мужского диктата.

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