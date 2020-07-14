Постановление правительства Республики Хакасия от 10 июля 2020 года № 366 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 " введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "12 июля" заменить словами "09 августа";

2) в пункте 3:

абзацы второй-третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: деятельности зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов, имеющих акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждаемому Правительством Российской Федерации, выданный специализированной организацией (далее - подлежащий государственной регистрации аттракцион) (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), деятельности музеев; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров);

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением: деятельности зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), деятельности музеев; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, разрешенных настоящим постановлением случаев осуществления занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе; оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организации спортивной подготовки на объектах спорта (при условии загрузки объекта не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения); организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Хакасия по видам спорта при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров);";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 09 августа 2020 года деятельности санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, детских санаторно-курортных организаций (санаториев), за исключением деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения Детский санаторий "Озеро Шира" Министерства здравоохранения Российской Федерации по организации отдыха и оздоровления воспитанников, включая лиц, их сопровождающих, следующих учреждений (при условии соблюдения положений Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.05.2020, Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16):

Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом "Ласточка";

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Черногорская школа-интернат";";

в подпункте 3:

в абзаце первом слова "12 июля" заменить словами "09 августа";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением деятельности зоопарков, подлежащих государственной регистрации аттракционов (кроме аттракционов, в которых невозможно соблюсти дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра), оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе, а также деятельности, осуществляемой дистанционным способом);";

в абзаце первом подпункта 4 слова "12 июля" заменить словами "09 августа";

в подпункте 5 слова "12 июля" заменить словами "09 августа";

в подпункте 6 слова "12 июля" заменить словами "09 августа";

3) в пункте 4:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) граждан с 11 июня 2020 года при входе и нахождении в общественном транспорте, автостанциях, автовокзалах, аэропорте, на объектах розничной торговли, объектах оказания платных услуг (включая зоопарки и подлежащие государственной регистрации аттракционы), в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, в иных зданиях, строениях, сооружениях и помещениях (за исключением жилых помещений), доступных для свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более граждан, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски (медицинские, гигиенические), респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением:

не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски (медицинские, гигиенические), респираторы);

при осуществлении своей деятельности соблюдать методические рекомендации и санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.";

4) в подпункте 1 пункта 8 слова "12 июля" заменить словами "09 августа".

2. В целях реализации положений абзацев второго-третьего подпункта 1, подпункта 2 и абзаца шестого подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (Труфанов С.И.), Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Арехов С.Н.), Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.), Министерству экономического развития Республики Хакасия (Евдокимов Н.В.) разработать типовые формы паспортов готовности подлежащих государственной регистрации аттракционов, зоопарков, музеев, туристических и иных объектов отдыха (объектов туристского показа, расположенных на открытом воздухе, объектов массового отдыха, пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (кроме детских санаториев и санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия), гостиниц) соответственно и разместить их на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в разделах соответствующих министерств.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 13 июля 2020 года.

Положения абзацев второго-третьего подпункта 1, подпункта 2 и абзаца шестого подпункта 3 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) в части отмены приостановления деятельности подлежащих государственной регистрации аттракционов, зоопарков, музеев, туристических и иных объектов отдыха (объектов туристского показа, расположенных на открытом воздухе, объектов массового отдыха, пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (кроме детских санаториев и санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия), гостиниц) распространяются на указанные объекты после представления их владельцами (правообладателями, собственниками) в письменной или электронной форме паспортов готовности соответствующих объектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления,

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия,

в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия,

в Министерство культуры Республики Хакасия и в Министерство экономического развития Республики Хакасия соответственно способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







