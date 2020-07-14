Постановление губернатора Камчатского края от 13 июля 2020 года № 122 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

2) часть 21 дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3) с 13 по 26 июля включительно.";

3) подпункт "а" пункта 4 части 3 изложить в следующей редакции:

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края", при наличии у них отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в день прибытия в международном аэропорту Петропавловск -Камчатский (Елизово).

Граждане самостоятельно несут расходы по лабораторному исследованию (тестированию) на COVID-19.

Работодатели, туроператоры либо граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции.";

4) часть 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) в отношении требований, предусмотренных абзацем первым пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "а" пункта 3 части 3 настоящего постановления, на граждан, при наличии у них отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в день прибытия в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово).";

5) дополнить частью 34 следующего содержания:

"34. Установить, что с 14 июля 2020 года торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных приложением 6 к настоящему постановлению, за исключением предприятий, указанных в пунктах 9 и 10 части 4 настоящего по становления.";

6) в части 4:

а) в абзаце первом слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов и обслуживания на летних верандах, террасах (при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обязательной обработки всех поверхностей дезинфецирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных Методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае". Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;";

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) деятельность предприятий общественного питания (фуд-кортов), находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;";

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также конотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;";

7) в абзаце первом части 41 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

8) в абзаце первом части 5 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

9) в части 52 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

10) в абзаце первом части 53 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

11) в абзаце первом части 6 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

12) в части 7 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

13) часть 91 изложить в следующей редакции:

91. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае":

1) в случае отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию осуществлять встречу туристов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их транспортирование к объектам обсервационного типа (базы отдыха, санатории, гостиницы, хостелы, пункты временного размещения модульного типа) для размещения;

2) в случае отказа от прохождения добровольного платного экспресс -тестирования осуществлять встречу туристов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и их транспортировку к объектам обсервационного типа для прохождения 14-дневного режима самоизоляции;

3) при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

4) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

5) обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

6) предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию об условиях и рисках на территории Камчатского края, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в обсерватор в случае выявления коронавирусной инфекции за свой счет.";

14) часть 103 изложить в следующей редакции:

"103. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно вновь прибывших членов экипажа при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, датированных не более чем за 3 календарных дня до даты прибытия на судно.";

15) дополнить частью 141 следующего содержания:

"141. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края в срок до 14.07.2020 обеспечить разработку Плана мероприятий ("дорожной карты") для поэтапного восстановления профильной деятельности медицинских организаций Камчатского края, предусмотрев функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также меры по оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание обновляемого резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения в объеме не менее 3-х месячной потребности.";

16) в пункте 1 части 15 слова "15 июля" заменить словами "26 июля";

17) дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







