"МЮ" упустил победу на седьмой компенсированной минуте второго тайма

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" на седьмой компенсированной минуте второго тайма. Матч завершился со счетом 2:2.

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Саутгемптон". Команда норвежского тренера Оле Гуннара Сульшера не смогла удержать победный счет в матче.

Гости открыли счет на 12-й минуте после удара Стюарта Армстронга. На 20-й минуте встречи Маркус Рэшфорд восстановил равенство, а на 23-й минуте Антони Марсьяль вывел "красных дьяволов" вперед.

Однако удержать победный счет "МЮ" не удалось. На седьмой минуте компенсированного времени матча Майкл Обафеми во второй раз поразил ворота Давида де Хеа, который проводил свой 400-й матч за клуб.

После этого матча "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 59 очков, и отстает от "Лестера" лишь по дополнительным показателям.