Мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками создали в России

На базе автомобиля УАЗ создана мобильная версия комплекса противодействия беспилотникам под характерным названием "Атака-Трофи".

Комплекс может пройти по самой, казалось бы, непроходимой местности и перехватить вражеский дрон там, где этого его операторы и не ожидают. Как сообщила пресс-служба "Ростеха", комплекс "Атака-Трофи" создан специалистами холдинга "Росэлектроника", входящего в госкорпорацию.

Комплекс может без участия оператора идентифицировать дрон по принципу "свой-чужой" и автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Время развертывания комплекса - 5 минут. "Атака-Трофи" осуществляет радиочастотный мониторинг в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, которые используются БПЛА общегражданского применения - от 2 ГГц до 6 ГГц. Именно такие дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов.

Пораженный беспилотник теряет связь с пультом управления и, в зависимости от запрограммированного алгоритма, либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.

Мобильная версия позволяет использовать комплекс на любой территории без предварительного монтажа оборудования. Для автономной работы предусмотрено использование электрогенератора с системой внешнего отведения отработанных газов, а также любого устройства внешнего питания на 220В. Управление комплексом осуществляется из салона автомобиля водителем-оператором.

"Широкое распространение дронов кратно увеличивает риски, связанные с их неправомерным использованием. Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БЛА. Особенность нового комплекса "Атака-Трофи" − это возможность оперативно, буквально "с колес", без подготовки и монтажа оборудования, организовать защиту различных объектов − промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей при проведении общественных и спортивных мероприятий. Система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, в том числе беспилотников, осуществляющих штатный мониторинг", − отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Новый комплекс расширил линейку систем для противодействия БПЛА, производимых предприятиями "Росэлектроники". Ранее холдинг успешно провел испытания стационарного комплекса "Атака-DBS" в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте. Также в холдинге разработан комплекс, позволяющий не только обнаружить и выводить из строя дроны, но и определять местонахождение оператора БПЛА.