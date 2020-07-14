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14.07.2020,  
12:50
Текст:  Алексей Моисеев

На авиабазе "Эль-Ватыя" в Ливии заметили САУ, похожую на турецкую Т-155

Находящаяся под контролем турецкого воинского контингента ливийская авиабаза "Эль-Ватыя" по-прежнему остается в центре внимания зарубежных экспертов. На опубликованных спутниковых фотографиях этого объекта они заметили находящуюся там длинноствольную боевую машину, которая очень похожа на 155-мм самоходную артиллерийскую установку T-155 Firtina.
Фото: "РГ"
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Первые данные о доставке транспортным САУ такого типа в эту горячую точку появились еще в начале текущего года. По своим тактико-техническим характеристикам они превосходят все образцы аналогичного предназначения, имеющиеся у формирований Ливийской национальной армии. У фельдмаршала Хафтара нет ни одной артсистемы, позволяющей поражать цели на дистанции в 40 000 метров.

Известно, что под управлением турецких расчетов эти самоходки принимали активное участие в боевых действиях, часто в тесном взаимодействии с беспилотными летальными аппаратами, в том числе и с хорошо известными БЛА Bayraktar TB2. Причем боевым машинам удавалось избегать попадания в объективы фото- и видеокамер, и эта фотография может стать первой "засветкой" такой техники в Ливии.

Ранее сообщалось о переброске 35-мм двуствольных зенитных самоходных установок Korkut, боевых машин пехоты ACV-15, основных боевых танков М60.

Также в мае транспортными самолетами были доставлены 40-ствольные реактивные системы залпового огня T-122 Sakarya. Любопытно, что эти РСЗО особо не маскировались, наоборот колонна открыто проехала по трассе в направлении Мисураты.

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Фото: Татьяна Андреева/РГ
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