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14.07.2020,  
15:17
Текст:  Алексей Брусилов

Новая модификация самолета пятого поколения создана в Китае

В КНР продолжается совершенствование самолетов пятого поколения J-20. Сообщается о создании новой модификации, которая в настоящее время выпускается серийно.
Фото: youtube.com
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Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, на конец минувшего года, по разным оценкам, в строю военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая могло находиться до трех десятков таких крылатых машин.

Причем восемнадцать самолетов точно идентифицированы по их бортовым номерам. Например, в составе 9-й бригады ВВС известно о шести единицах, однако, судя по обозначениям, их там должно быть не менее девяти.

Что же касается новой модификации, которая имеет название J-20B, то главный вопрос - какие на ней установлены двигатели. Известно о разработке WS-15, он имеет более высокую мощность и управляемый вектор тяги.

Первые "двадцатые" выпускались с российскими АЛ-31ФН. Последняя партия, выпущенная в конце прошлого - начале этого года, по некоторым данным, уже изготовлена с вариантом китайских WS-10, но и они не отвечают требованиям пятого поколения.

"Если информация о запуске в серийное производство J-20B подтвердится, то, как обычно бывает в КНР, через какое-то время обязательно появятся фотографии, которые позволят, по крайней мере, увидеть внешние отличия, в том числе в применяемой силовой установке", - отметил Лямин.

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Фото: Татьяна Андреева/РГ
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