Новая модификация самолета пятого поколения создана в Китае

В КНР продолжается совершенствование самолетов пятого поколения J-20. Сообщается о создании новой модификации, которая в настоящее время выпускается серийно.

Introducing the J-20B: #China Reportedly Puts Advanced New Stealth Fighter Variant Into Mass Production



A number of Chinese and Hong Kong media outlets have reported that a new variant of the country’s 1st 5th gen fighter jet, Chengdu J-20, has entered mass production. @200_zoka pic.twitter.com/qIQtS7wfnq — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) July 13, 2020

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, на конец минувшего года, по разным оценкам, в строю военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая могло находиться до трех десятков таких крылатых машин.

Причем восемнадцать самолетов точно идентифицированы по их бортовым номерам. Например, в составе 9-й бригады ВВС известно о шести единицах, однако, судя по обозначениям, их там должно быть не менее девяти.

Что же касается новой модификации, которая имеет название J-20B, то главный вопрос - какие на ней установлены двигатели. Известно о разработке WS-15, он имеет более высокую мощность и управляемый вектор тяги.

Первые "двадцатые" выпускались с российскими АЛ-31ФН. Последняя партия, выпущенная в конце прошлого - начале этого года, по некоторым данным, уже изготовлена с вариантом китайских WS-10, но и они не отвечают требованиям пятого поколения.

"Если информация о запуске в серийное производство J-20B подтвердится, то, как обычно бывает в КНР, через какое-то время обязательно появятся фотографии, которые позволят, по крайней мере, увидеть внешние отличия, в том числе в применяемой силовой установке", - отметил Лямин.