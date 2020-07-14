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14.07.2020 16:54

"Россети Северный Кавказ" заменили 9,8 тысячи изоляторов на Ставрополье

Специалисты "Россети Северный Кавказ" на территории производственной деятельности филиала "Ставропольэнерго" меняют поврежденные изоляторы.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Внеплановое техобслуживание проведено на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Дмитриевская - Безопасная". Этот энергообъект обеспечивает надежное электроснабжение жителей Труновского и Красногвардейского районов края, осуществляя транзит электроэнергии для двух подстанций -"Безопасная" и "Дмитриевская".

На воздушной линии бригада Новотроицких электрических сетей филиала "Ставропольэнерго" завершила работы по выборочной замене изоляционного оборудования. Здесь специалисты установили 60 новых стеклянных изоляторов взамен пришедших в негодность фарфоровых.

Выполненные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения почти 13,5 тысячи жителей нескольких населенных пунктов Труновского и Красногвардейского районов - сел Подлесное, Безопасное, Дмитриевское, Родыки и поселка Новая Кугульта.

"Содержанию в работоспособном состоянии изоляционного оборудования на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения энергетики уделяют особое внимание, - отметил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак. - Эти важнейшие элементы воздушной линии предназначены для изоляции провода и его крепления к опорам".

С начала текущего года энергетики ставропольского филиала электросетевой компании уже заменили на новые 9 800 поврежденных, разрушенных молнией изоляторов.

В планах этого года - установка еще 7 300 новых изоляторов взамен устаревших.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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