"Россети Северный Кавказ" заменили 9,8 тысячи изоляторов на Ставрополье

Специалисты "Россети Северный Кавказ" на территории производственной деятельности филиала "Ставропольэнерго" меняют поврежденные изоляторы.

Внеплановое техобслуживание проведено на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Дмитриевская - Безопасная". Этот энергообъект обеспечивает надежное электроснабжение жителей Труновского и Красногвардейского районов края, осуществляя транзит электроэнергии для двух подстанций -"Безопасная" и "Дмитриевская".

На воздушной линии бригада Новотроицких электрических сетей филиала "Ставропольэнерго" завершила работы по выборочной замене изоляционного оборудования. Здесь специалисты установили 60 новых стеклянных изоляторов взамен пришедших в негодность фарфоровых.

Выполненные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения почти 13,5 тысячи жителей нескольких населенных пунктов Труновского и Красногвардейского районов - сел Подлесное, Безопасное, Дмитриевское, Родыки и поселка Новая Кугульта.

"Содержанию в работоспособном состоянии изоляционного оборудования на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения энергетики уделяют особое внимание, - отметил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак. - Эти важнейшие элементы воздушной линии предназначены для изоляции провода и его крепления к опорам".

С начала текущего года энергетики ставропольского филиала электросетевой компании уже заменили на новые 9 800 поврежденных, разрушенных молнией изоляторов.

В планах этого года - установка еще 7 300 новых изоляторов взамен устаревших.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"