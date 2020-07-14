У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка

Актер Георгий Поздняков, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия", обратился в полицию с заявлением о похищении младшего сына. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на самого актера.

По предварительным данным, ребенок со старшим братом гулял с бабушкой на улице. Неожиданно к мальчику подъехал некий мужчина и силой посадил ребенка в машину.

Поздняков услышал крики и бросился на помощь. Но похититель уже уехал.

Поздняков в разводе. Он с бывшей супругой сейчас решает вопрос, с кем останутся дети. "Пятый канал" сообщает, что предположительно ребенка мог похитить возлюбленный бывшей жены актера.